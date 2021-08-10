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Россия подготавливает Крым к развертыванию там ядерного оружия, – Резников

Украина обеспокоена намерениями Российской Федерации разместить ядерное оружие во временно оккупированном Крыму.

сегодня, 16:10
Автор:

Кравцев Сергей

Украина выражает свое беспокойство информацией о том, что Кремль намерен разместить ядерное оружие на территории временно оккупированного украинского Крыма. Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает Мининтеграции со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. О беспокойстве Киева Резников заявил во время беседы с руководителем американского фонда Jamestown Foundation Гленом Говардом в США.

Россия подготавливает Крым к развертыванию там ядерного оружия, – Резников

Российский солдат. Фото: 24 канал

По словам Резникова, очевидным есть тот факт, что Москва полностью оккупировал Азовское море и изменила порядок перемещения по Черному морю. Нормы и международные права никто не учитывает, Россия использует только язык силы. Особенно тревожит тот факт, что Москва не скрывает своих намерений разместить в Крыму ядерные боеголовки.

Алексей Резников отметил, в своих действиях на Ближнем Востоке, в Африке и на Балканах Россия опирается на Крым. Министр отметил, также ясно читается план России по запуску "Северного потока-2", когда страны Балтии окажутся под сильным давлением Кремля, а следующей на очереди будет Польша. Резников считает, что нужно использовать все возможные рычаги, чтобы все-таки не позволить запустить "Северный поток-2". Кроме того, по словам министра, Вашингтону нужно внести изменения в пакет по безопасности для Украины, существенно расширив его, вплоть до размещения американских сил ПВО на украинской территории.

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Источник: https://www.minre.gov.ua/news/oleksiy-reznikov-ta-glen-govard-obgovoryly-amerykano-ukrayinski-vidnosyny-v-konteksti-0?fbclid=IwAR1Yx3EOcL2An0bVtXiukfznNxtG0S0trrnbEq5maVkGDKN6UAPxkp5I__U
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