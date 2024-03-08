Романенко: Если Залужный не разгонит присосавшихся порохоботов, у него нет никаких перспектив

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Ткачик Олеся
Как считает Юрий Романенко, если Залужный не разгонит присосавшихся "порохоботов", которые "ездят ему по ушам", у него нет никаких перспектив.
Валерий Залужный
В этом контексте он напомнил, что весной 2022 г. Залужному навязали создание фонда его имени, что было "подставой". Фонд Залужного, по информации политолога, якобы получил большой платеж от структур Вадима Новинского как раз во время обороны Мариуполя. После этого, Залужного быстро вывели из руководства фондом.
Сейчас, по данным источников политолога, Залужный прошел ВЛК и уволился на гражданку. Сам факт увольнения экс-главнокомандующего из армии во время войны – это уже узкий момент. Как говорит Романенко, легко можно забросить: что, он уже не переживает за солдат, а заботится о теплом месте для себя.
Как говорит Романенко, Офис пошел на беспрецедентный шаг – объявил о назначении послом без получения согласия страны, в которую его назначают.
С другой стороны, говорит политолог, нет уверенности в том, что Залужный знал о подобном назначении. Он напомнил, что генералу предлагали должность посла, когда уговаривали уйти, но тогда он взял паузу.
На самом деле, добавляет эксперт, работа посла у нас сильно романтизирована, на самом деле, там громадный объем рутины и масса формальностей. Залужный безусловно соберет причитающиеся ему лавры и овации, но большой вопрос, сможет ли он быть эффективным послом в такой стране как Британия. Элементарно превратиться в "свадебного генерала" с нулевой отдачей, добавил политолог.
С другой стороны, добавляет он, возможности украинских спецслужб за границей конечно же более ограничены. Но, подчеркивает политолог, ключевая задача Офиса — вывести Залужного из интенсивной политической коммуникации и ловить на "опасных" связях.
При этом он допустил, что за границей Залужному будет легче говорить и с Западом, и с многими опальными представителями украинской элиты, поэтому сохраняется возможность, что Залужный спрыгнет с крючка ОП.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что генерала Валерия Залужного планируют назначить послом в Британию.
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