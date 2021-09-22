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Романченко: Запад подает власти в Украине сигналы – преследование Медведчука – угроза правам человека

Виталий Романченко предупредил власть о последствия в случае продолжения давления на Медведчука

сегодня, 13:19
Автор:

Кравцев Сергей

На Западе обеспокоены тем, что власть в Украине использует все возможные методы для того, чтобы не дать лидеру "ОПЗЖ", нардепу Виктору Медведчуку возможности заниматься своей деятельностью. В Европе прекрасно понимают, что именно с позволения власти в Украине продолжается преследование лидера оппозиции. Второй момент, на что уже обращал внимание Запад, это наступление на свободу слова в Украине, расправа над независимыми СМИ. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявил политический аналитик Виталий Романченко.

Романченко: Запад подает власти в Украине сигналы – преследование Медведчука – угроза правам человека

Виталий Романченко Фото из открытых источников

Эксперт напомнил, европейские политики и международные организации уже не единожды высказывали свою обеспокоенность в связи с нарушением властью Украины международных норм, касающихся свободы слова, свободы политической деятельности.

"Давайте вспомним претензии к Киеву от Freedom House, вспомним заявления некоторых европейских политиков, визит французских сенаторов в Украину, заявление одного из комиссаров ООН. Все это дает четкую картинку, которая демонстрирует, что происходит сегодня с притеснением свободы слова, что происходит сегодня с атаками на лидера оппозиции Виктора Медведчука, что сегодня происходит подавление любого инакомыслия в Украине, против чего мы все выступаем публично. Это говорит о том, что внешний мир взволнован той внутренней политикой, которую проводит Зеленский", – констатировал Виталий Романченко, добавив, что, продолжая такую политику, Зеленский рискует стать нерукопожатным и в Европе, и на Западе в целом. 

Стоит напомнить, Виктор Медведчук заявил, что "Украине как никогда необходимо гражданское сопротивление действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему". 

Лидер "ОПЗЖ" отметил, что речь не идет о новом Майдане и беспорядках. Каждый, кто готов выступить против политики действующей власти в Украине должен делать это осознанно. На первый план должен выйти не выплеск эмоций и пара, а сознательная защита Конституции Украины, законов и права.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=NawDIfR263s&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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