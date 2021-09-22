Романченко: Запад подает власти в Украине сигналы – преследование Медведчука – угроза правам человека

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Кравцев Сергей
На Западе обеспокоены тем, что власть в Украине использует все возможные методы для того, чтобы не дать лидеру "ОПЗЖ", нардепу Виктору Медведчуку возможности заниматься своей деятельностью. В Европе прекрасно понимают, что именно с позволения власти в Украине продолжается преследование лидера оппозиции. Второй момент, на что уже обращал внимание Запад, это наступление на свободу слова в Украине, расправа над независимыми СМИ. Как информирует издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Первый независимый" заявил политический аналитик Виталий Романченко.
Виталий Романченко Фото из открытых источников
Эксперт напомнил, европейские политики и международные организации уже не единожды высказывали свою обеспокоенность в связи с нарушением властью Украины международных норм, касающихся свободы слова, свободы политической деятельности.
Стоит напомнить, Виктор Медведчук заявил, что "Украине как никогда необходимо гражданское сопротивление действующей власти, которая формирует тоталитарную, диктаторскую государственную систему".
Лидер "ОПЗЖ" отметил, что речь не идет о новом Майдане и беспорядках. Каждый, кто готов выступить против политики действующей власти в Украине должен делать это осознанно. На первый план должен выйти не выплеск эмоций и пара, а сознательная защита Конституции Украины, законов и права.
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