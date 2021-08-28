Виктор Медведчук объяснил, почему ужас, произошедший в Афганистане, может повториться в Украине

США почувствовали себя в Афганистане, как дома, потому и такое отношение к этой стране. Если урок не будет усвоен, то не исключено, что что-то похожее может случиться и с Украиной. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение главы политсовета партии "ОПЗЖ", нардепа Виктора Медведчука передает сайт телеканала "112 Украина".

Виктор Медведчук Фото из открытых источников

По мнению Медведчука, Афганистан – не единственный пример, на котором можно наглядно увидеть, как Вашингтон поступает со всеми странами, где он чувствует своё господство и понимает, что он имеет влияние на эти страны. Нардеп считает, что Афганистан сегодня – это просто маркер, показательная картинка. Несколько десятилетий господства США в Афганистане показывают, какой их результат.

"Эта показательная сегодня картинка, показательные последствия для Афганистана, которые могут иметь место и в Украине", – отметил Виктор Медведчук.

Лидер "ОПЗЖ" также уверен, что украинцам особенно важно обратить внимание на происходящее в Афганистане, потому что эти события показывают то, какие последствия влияния США на Украину могут иметь для Киева. Это ещё один повод задуматься, что украинское государство не должно находиться под внешним управлением. Украина, как суверенное государство, должна строить свои планы, выстраивать свои приоритеты, в первую очередь, учитывая взгляды самих украинцев, а не других государств, которым граждане Украины не интересны, они живут интересами своих стран.

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