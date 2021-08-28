logo
Русский Українська

BTC/USD

48819.49

ETH/USD

3238.72

LTC/USD

173.23

USD/UAH

27.10

EUR/UAH

31.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внутренняя политика Виктор Медведчук объяснил, почему ужас, произошедший в Афганистане, может повториться в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Виктор Медведчук объяснил, почему ужас, произошедший в Афганистане, может повториться в Украине

Украина должна строить свое государство без взглядов на другие столицы в мире и строить это государство в интересах своих граждан, уверен Виктор Медведчук

сегодня, 14:08
Автор:

Кравцев Сергей

США почувствовали себя в Афганистане, как дома, потому и такое отношение к этой стране. Если урок не будет усвоен, то не исключено, что что-то похожее может случиться и с Украиной. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение главы политсовета партии "ОПЗЖ", нардепа Виктора Медведчука передает сайт телеканала "112 Украина".

Виктор Медведчук объяснил, почему ужас, произошедший в Афганистане, может повториться в Украине

Виктор Медведчук Фото из открытых источников

По мнению Медведчука, Афганистан – не единственный пример, на котором можно наглядно увидеть, как Вашингтон поступает со всеми странами, где он чувствует своё господство и понимает, что он имеет влияние на эти страны. Нардеп считает, что Афганистан сегодня – это просто маркер, показательная картинка. Несколько десятилетий господства США в Афганистане показывают, какой их результат.

"Эта показательная сегодня картинка, показательные последствия для Афганистана, которые могут иметь место и в Украине", – отметил Виктор Медведчук.

Лидер "ОПЗЖ" также уверен, что украинцам особенно важно обратить внимание на происходящее в Афганистане, потому что эти события показывают то, какие последствия влияния США на Украину могут иметь для Киева. Это ещё один повод задуматься, что украинское государство не должно находиться под внешним управлением. Украина, как суверенное государство, должна строить свои планы, выстраивать свои приоритеты, в первую очередь, учитывая взгляды самих украинцев, а не других государств, которым граждане Украины не интересны, они живут интересами своих стран.

Читайте также на портале "Комментарии" — Виктор Медведчук обьяснил, почему Украина стала государством с сырьевой экономикой с аграгрным уклоном.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://112ua.tv/politika/medvedchuk-sobytiya-kotorye-proizoshli-v-afganistane-odnazhdy-mogut-proizoyti-i-s-ukrainoy-589332.html
Теги:
comments

Обсуждения

Допа*Жопа

сегодня, 13:28

ОПЗЖопа - враг Украины. их всех нужно уничтожить.

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ