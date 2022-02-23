РФ наращивает военное присутствие на границе с Харьковщиной - СБУ

Служба безопасности Украины фиксирует наращивание российских войск на границе с Харьковщиной. Такое заявление 23 февраля на совещании сделал начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин. Об этом сообщает Суспільне.

Роман Дудин - фото из открытых источников

"Видим активное маневрирование и передвижение войск Российской Федерации вдоль наших границ. Постепенно наращивается военное присутствие, нет никаких элементов отвода войск от государственной границы Украины после так называемых учений", — заявил Дудин.

По информации начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области, Россия произвела закупку 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов.

По словам Дудина, Россия по старинной традиции использует пакеты для закапывания тел среди поля или в безымянных гробах.



"На сегодняшний день, по полученной нами информации, лучшая их тактическая группа насчитывает только 70% исправной техники. 30% техники неисправна. Мы видим даже в направлении Белгорода, где сосредоточена та военная техника, которая неспособна самостоятельно передвигаться", — добавил Дудина.

Как сообщали ранее, Зеленский прокомментировал возможность введения военного положения в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное введение военного положения во время встречи с президентом Эстонии в Киеве 22 февраля.

Также "Комментарии" писали, что стало известно, кто из украинских народных депутатов не осудил признание ЛДНР. Из присутствовавших 344 народных депутатов осудили признание ЛДНР и поддержали введение санкций против России 336 политиков.

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