РФ наращивает военное присутствие на границе с Харьковщиной - СБУ

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Карина Ожерельева
Служба безопасности Украины фиксирует наращивание российских войск на границе с Харьковщиной. Такое заявление 23 февраля на совещании сделал начальник управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Роман Дудин. Об этом сообщает Суспільне.
Роман Дудин - фото из открытых источников
По информации начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области, Россия произвела закупку 45 тысяч целлофановых пакетов для перевозки трупов.
По словам Дудина, Россия по старинной традиции использует пакеты для закапывания тел среди поля или в безымянных гробах.
Как сообщали ранее, Зеленский прокомментировал возможность введения военного положения в Украине. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное введение военного положения во время встречи с президентом Эстонии в Киеве 22 февраля.
Также "Комментарии" писали, что стало известно, кто из украинских народных депутатов не осудил признание ЛДНР. Из присутствовавших 344 народных депутатов осудили признание ЛДНР и поддержали введение санкций против России 336 политиков.
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