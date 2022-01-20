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РФ может выдать Украине важного чиновника, связанного с "вышками Бойко" и Левочкиным, – обозреватель

Бакулина связывают с сопредседателем ОПЗЖ Юрием Бойко и нардепом от ОПЗЖ Сергеем Левочкиным

сегодня, 13:22
Автор:

Станислав Молчанов
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Офис президента договорился с Кремлем о выдаче беглого экс-главы "Нафтогаза" Евгения Бакулина, связанного с нардепами от "ОПЗЖ" Юрием Бойко и Сергеем Левочкиным. Такую информацию у себя в Facebook выложил политический обозреватель Евгений Хурсин. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет сайт "Фокус".

РФ может выдать Украине важного чиновника, связанного с "вышками Бойко" и Левочкиным, – обозреватель

Евгений Бакулин. Фото: gazprom.ru

"Появилась информация из источников близких к Офису президента, что в ближайшее время (максимум – месяц, полтора) готовится очень резонансная акция… между российской и украинской стороной. Да-да, несмотря на, мягко говоря, сложные отношения между государствами, российская сторона готова выдать украинской стороне скрывающегося в недрах РФ экс-депутата и экс-главу правления "Нафтогаза" Евгения Бакулина! Это человек, которого связывают с группой Фирташа и, как считают журналисты-расследователи, именно тем, кто был главным действующим лицом в уже позабытом скандале с так называемыми "вышками Бойко", — сообщает в своем посте Евгений Хурсин.

По его словам, на основании информации от тех же источников, существует связь между выдачей Бакулина и недавними санкциями, которые РФ ввела в отношении брата и сестры народных депутатов Левочкиных.

"О выгодности такого шага для Офиса президента, старающегося изо всех сил стать "борцами с олигархами", говорить не приходится, а вот почему на такой, казалось бы, парадоксальный шаг идет Кремль, пока до конца непонятно. Впрочем, время покажет", — резюмировал политический обозреватель.

Читайте также на портале "Комментарии" – эксперт заявил, что власть обязана национализировать облгазы Фирташа-Левочкина.



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Источник: https://focus.ua/politics/503693-rf-planiruet-vydat-ukraine-eks-predpravleniya-naftogaza-bakulina-svyazannogo-s-vyshkami-boyko-i-levochkinym-obozrevatel
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