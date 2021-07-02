Власть обязана национализировать облгазы Фирташа-Левочкина, иначе санкции СНБО — пустой звук, — эксперт

Санкции СНБО против бизнесмена Дмитрия Фирташа на данный момент не выглядят реальной борьбой власти с олигархами. Такое мнение в личной колонке на портале "Апостроф" высказал политический эксперт Валерий Клочок, отметив, как следует поступать, дабы ограничения и вправду возымели нужный эффект.



Эксперт Валерий Клочок о санкциях против Фирташа. Фото: "Комментарии"

"Две недели назад для отвода глаз Зеленский вместе со своим СНБО ввел санкции против олигарха Дмитрия Фирташа. По идее, в этот же день правительство совместно с парламентским комитетом должны были инициировать законопроект о национализации облгазов дуэта Фирташа-Левочкина. Но уже третью неделю все законодательные звенья этой цепи и Зеленский вместе с ними делают вид, что ничего не происходит, и попросту бездействуют", — пишет эксперт.

Эксперт считает, что объявление санкций против Фирташа произошло лишь "для замыливания глаз украинцам в громких заявлениях Данилова". По мнению Валерия Клочка, эти санкции должны были привести к ощутимому снижению цен на газ для украинцев, но факты демонстрируют иную картинку.

Также Клочок отметил, что "объединение Фирташ/Левочкин" может быть ответственным за создание тарифного кризиса в Украине. Именно они, по словам политического эксперта, контролируют большую часть облгазов и аффилированных с ними газсбытов, и якобы именно под их руководством взвинчивались тарифы на голубое топливо.

Напомнил Клочок и о том, что санкции против Фирташа ввели за поставку титанового сырья, которое получали военные предприятия России довольно долгое время.

"Здесь уже речь может идти о финансировании терроризма и госизмене. Не так давно Зеленский прекрасно выезжал на этой теме и зарабатывал политические очки. Так что же пошло не так на этот раз, если дело ведется без какого-либо суда и следствия?" — говорит Клочок.

Также он отметил, что по аналогии закрытия трех оппозиционных телеканалов после введения санкций против их владельца, уже как две недели свое вещание должен был прекратить телеканал "Интер", но этого до сих пор не произошло.

"Поэтому сейчас у Зеленского есть один путь для спасения своего кейса "по борьбе с олигархами". Он обязан запустить процесс по национализации облгазов группы Фирташа-Левочкина. Это, в свою очередь, сразу же позволит снизить цену на газ для конечного потребителя. После этого неплохо бы было напрячь СБУ по поводу выполнения своих непосредственных обязанностей и возбудить дела о госизмене против всех олигархов, спонсирующих Российскую Федерацию", — пишет эксперт.

Валерий Клочок уверен, что при реальной, а не мнимой борьбе с олигархами облгазы должны отойти украинцам, а на всех "украинских" спонсоров РФ следует открыть уголовные дела.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!