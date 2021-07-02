Власть обязана национализировать облгазы Фирташа-Левочкина, иначе санкции СНБО — пустой звук, — эксперт

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Станислав Молчанов
Санкции СНБО против бизнесмена
Дмитрия Фирташа на данный момент не выглядят реальной борьбой власти с
олигархами. Такое мнение в личной колонке на портале "Апостроф"
высказал политический эксперт Валерий Клочок, отметив, как следует
поступать, дабы ограничения и вправду возымели нужный эффект.
Эксперт Валерий Клочок о санкциях против Фирташа. Фото: "Комментарии"
Эксперт считает, что
объявление санкций против Фирташа произошло лишь "для замыливания глаз
украинцам в громких заявлениях Данилова". По мнению Валерия Клочка, эти санкции
должны были привести к ощутимому снижению цен на газ для украинцев, но факты
демонстрируют иную картинку.
Также Клочок отметил, что "объединение Фирташ/Левочкин" может быть ответственным за создание тарифного кризиса в Украине. Именно они, по словам политического эксперта, контролируют большую часть облгазов и аффилированных с ними газсбытов, и якобы именно под их руководством взвинчивались тарифы на голубое топливо.
Напомнил Клочок и о
том, что санкции против Фирташа ввели за поставку титанового сырья, которое
получали военные предприятия России довольно долгое время.
Также он отметил,
что по аналогии закрытия трех оппозиционных телеканалов после введения санкций
против их владельца, уже как две недели свое вещание должен был прекратить
телеканал "Интер", но этого до сих пор не произошло.
Валерий Клочок уверен,
что при реальной, а не мнимой борьбе с олигархами облгазы должны отойти
украинцам, а на всех "украинских" спонсоров РФ следует открыть уголовные дела.
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