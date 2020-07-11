Резников заявил, сколько времени уйдет на реинтеграцию Донбасса

Для окончательной реинтеграции ныне оккупированных районов Донецкой и Луганской областей необходима четверть века. Об этом сказал первый заместитель главы украинской делегации ТКГ Алексей Резников в интервью "Главкому".

По его мнению, Украина сейчас делает все возможное, чтобы "дать шанс Минску". Однако следует быть готовыми, что безопасная интеграция займет долгое время. Как пояснил Резников, даже после проведения выборов на свободной от оккупантов территории и поднятия украинских флагов – оккупированные районы еще долго будут территорией войны. Имеется в виду и минирования, и ментальность жителей.

"Там же не только "ГРУшники", а вполне сознательные ребята, которые в 20 лет ненавидят Украину, а хотят жить в Советском Союзе. Так ты же там не жил и даже не знаешь, что это такое! Поэтому безопасная реинтеграция займет минимум 25 лет, - заявил Резников. - Это одно поколение должно смениться, когда мы с вами сможем сказать, что восстановленный контроль на тех территориях со стороны украинской власти приведет также к преодолению разрушения того раздора в головах, который там есть. Потому что там родились дети, которые не знают, что такое свободная Украина, и сегодня уже в школу идут".

Как сообщалось, Кремль требует реакции Зеленского на слова Резникова о пересмотре Минских соглашений.

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