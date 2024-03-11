Рейтинги Залужного начнут падать прямо сейчас. Названа причина

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Ткачик Олеся
Украинцы крайне негативно отреагировали на информацию о том, что генерал Валерий Залужный прошел ВЛК и по ее результатам был признан непригодным для службы.
Валерий Залужный
При этом, как отметил Алексей Голобуцкий, каждый должен решать, что ему делать и куда двигаться. В этом контексте диктат общества не работает.
При этом он подчеркнул, что на самом деле никто ничего не знает о генерале Залужном. По его словам, весь образ генерала – миф, который создали сами украинцы, приписывая ему, например, политические амбиции. Сам же генерал никогда ничего по этому поводу не говорил.
Он предположил, что рейтинги генерала начнут падать не до лета, а сейчас. И это не о Залужном, а о незрелости украинского общества.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, согласно данным социологии, если бы президентские выборы состоялись в этом году, то победу в них одержал бы не действующий президент Владимир Зеленский, а бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
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