Рейтинги Залужного начнут падать прямо сейчас. Названа причина

Украинцы крайне негативно отреагировали на информацию о том, что генерал Валерий Залужный прошел ВЛК и по ее результатам был признан непригодным для службы.

Валерий Залужный

При этом, как отметил Алексей Голобуцкий, каждый должен решать, что ему делать и куда двигаться. В этом контексте диктат общества не работает.

"Поэтому аргументы серии "заставили", "запугали", "спасался от тюрьмы по искусственному обвинению" абсурдны. Завершить карьеру военного и начать карьеру дипломата (или наоборот – пойти в дипломатию и для этого избавиться от статуса действующего военного) – собственно решение Залужного. Он никому ничего не должен – и тем более не должен оставаться в армии, несмотря на все, умереть на боевом посту, но не двинуться никуда",

– подчеркнул Голобуцкий.

При этом он подчеркнул, что на самом деле никто ничего не знает о генерале Залужном. По его словам, весь образ генерала – миф, который создали сами украинцы, приписывая ему, например, политические амбиции. Сам же генерал никогда ничего по этому поводу не говорил.

"Взаимоотношения Залужного и украинского общества неплохо вкладываются во фразу "сама придумала – сама обиделась". Да, к сожалению, это наиболее ожидаемый сценарий развития событий: те, кто на него молились и делали икону, с такими же эмоциями начнут его проклинать через месяц-два",

– подчеркнул эксперт.

Он предположил, что рейтинги генерала начнут падать не до лета, а сейчас. И это не о Залужном, а о незрелости украинского общества.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что, согласно данным социологии, если бы президентские выборы состоялись в этом году, то победу в них одержал бы не действующий президент Владимир Зеленский, а бывший Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.