Репрессии против Дудкина – такой же фарс, как «дело грибников» в начале 2000-х, - Марунич

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Станислав Молчанов
Дело военного и
политического эксперта Юрия Дудкина, вышедшего 14 апреля вышел под залог в
2 миллиона гривен, который внесли за него депутаты от "Оппозиционной
платформы – За жизнь" – это повторение "дела грибников" начала
2000-х. Так политический эксперт Дмитрий Марунич прокомментировал выход Дудкина
из СИЗО на своей странице в Facebook.
Юрий Дудкин. Фото из открытых источников
Марунич обратил
внимание, что "дело Дудкина" на самом деле является опасным для власти, потому
что разрушает уважение к ней.
Марунич
акцентировал на таком понятии как "сакрализация власти". Проще говоря, когда
народ воспринимает правителей как людей выдающихся и наделенных большими
достоинствами. Так, в Древнем Риме императоров даже обожествляли.
По словам
Марунича, такие случаи, когда громкое дело оказывается фейком, бьют по
репутации власти и президента.
Марунич напомнил,
что в начале 2000-х, во время второго срока Кучмы, уже был подобный фарс, когда
спецслужбисты якобы сфабриковали фейковое "дело грибников". Как рассказал эксперт,
на публику звучали истории про "попытку антиконституционного переворота". А на
деле журналисты обнаружили массу нестыковок.
По его словам, выяснилось,
что карта с отметками, где заговорщики якобы разместили схроны с оружием – это просто
месторождения грибов. Поэтому, считает эксперт, стройная версия об
"антиконституционном заговоре" оказалась фейком.
Марунич также отметил, что соратники Виктора
Медведчука в этой истории выступили на стороне общества.
Напомним, эксперты
подвели итоги двух лет со дня победы
Зеленского во втором туре выборов.
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