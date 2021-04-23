Репрессии против Дудкина – такой же фарс, как «дело грибников» в начале 2000-х, - Марунич

Дело военного и политического эксперта Юрия Дудкина, вышедшего 14 апреля вышел под залог в 2 миллиона гривен, который внесли за него депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" – это повторение "дела грибников" начала 2000-х. Так политический эксперт Дмитрий Марунич прокомментировал выход Дудкина из СИЗО на своей странице в Facebook.

Юрий Дудкин. Фото из открытых источников

"Как известно, история повторяется дважды. Первый раз как трагедия, а второй раз как фарс. А что делать, если это с самого начала был фарс?" – написал Марунич.

Марунич обратил внимание, что "дело Дудкина" на самом деле является опасным для власти, потому что разрушает уважение к ней.

" Конечно, радует, что Юрия Дудкина выпустили под залог, который собрали соратники Медведчука из ОПЗЖ. Но давайте глянем глубже. Дело Дудкина выглядит намного более опасным для власти, чем кажется на первый взгляд", – проинформировал эксперт.

Марунич акцентировал на таком понятии как "сакрализация власти". Проще говоря, когда народ воспринимает правителей как людей выдающихся и наделенных большими достоинствами. Так, в Древнем Риме императоров даже обожествляли.

"И, действительно, правящая элита – это люди, от решений которых зависят жизнь и благополучие сотен тысяч и миллионов сограждан. Они распоряжаются миллиардами из государственного бюджета. Они пишут законы, обязательные для всех. В общем, принимают судьбоносные решения", – сообщил эксперт.

По словам Марунича, такие случаи, когда громкое дело оказывается фейком, бьют по репутации власти и президента.

"И что же мы увидели? Как вдруг, на наших глазах, люди, которые правят страной и вершат судьбы, начали репрессии против одного человека, который просто выражал несогласие с политикой власти. Причем громкие обвинения ("государственная измена") оказались обычным фейком, потому что никто так и не предоставил ни одного путного доказательства", – аргументировал он.

Марунич напомнил, что в начале 2000-х, во время второго срока Кучмы, уже был подобный фарс, когда спецслужбисты якобы сфабриковали фейковое "дело грибников". Как рассказал эксперт, на публику звучали истории про "попытку антиконституционного переворота". А на деле журналисты обнаружили массу нестыковок.

По его словам, выяснилось, что карта с отметками, где заговорщики якобы разместили схроны с оружием – это просто месторождения грибов. Поэтому, считает эксперт, стройная версия об "антиконституционном заговоре" оказалась фейком.

Марунич также отметил, что соратники Виктора Медведчука в этой истории выступили на стороне общества.

"Если эксперты – это люди, транслирующие глас народа, то власть противопоставила себя как минимум части общества. И тогда получается, что депутаты из ОПЗЖ Медведчука выступили на стороне общества в конфликте между активными гражданами и властью во главе с Зеленским", – подчеркнул Марунич.

Напомним, эксперты подвели итоги двух лет со дня победы Зеленского во втором туре выборов.

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