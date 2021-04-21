Два года со дня победы Зеленского во втором туре: как изменился президент

Два года назад Владимир Зеленский победил Петра Порошенко во втором туре выборов президента Украины. Тогда за Зеленского проголосовали 73% избирателей. "Комментарии" поинтересовались у экспертов, как он изменился за это время и какие можно выделить победы и поражения на данный момент.

Зеленский в момент победы во втором туре выборов. Фото из открытых источников

"Спустился к обычным украинским рейтингам в районе 20%"

Директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк считает, что Зеленский за два года президентства научился использовать свой политический инструментарий, чего не было в первые месяцы и даже в первый год правления.

"Но при этом возникает ощущение, что Зеленский потерял свое главное оружие – бывшего главу Офиса президента Андрея Богдана, который умел делать высокие рейтинги. А после его ухода никто не смог вернуть Зеленского в топ политических симпатий. Он спустился к обычным украинским рейтингам в районе 20%. Ему в спину дышат Порошенко, Бойко, чуть дальше идет Тимошенко. Любая перетасовка не в пользу Зеленского может лишить его первого места в рейтинге электоральных симпатий", — считает Николай Давидюк.

Он также обращает внимание, что к большим вызовам, доставшимся в наследство от Порошенко (война с Россией, экономический кризис), у Зеленского появился и личный вызов — пандемия.

"Ошибкой будет искать решение проблемы просто в отставке тех или иных министров. Проблема глубже и серьезней, — подчеркивает эксперт. — Речь о планировании, правильном финансировании, грамотной коммуникации с населением. Последнее очень важно, т.к. немало украинцев не верят в пользу вакцин, поддаваясь фейкам, распространяемым, в том числе, страной-агрессором".

Николай Давидюк считает, что Зеленский провалил направление нормандского и минского форматов, а также не смог наладить нормальную коммуникацию с офисом нового президента США — Джо Байдена.

"Мы не попали в топ-10 приоритетов новой американской администрации. И с каждым днем всё меньше вероятность, что мы туда попадем", — говорит эксперт.

Среди успешных кейсов Зеленского он называет рынок земли, который может быть открыт уже летом; проект цифровизации и цифровой трансформации "Дия", который делает профильный министр Михаил Федоров; работу СНБО в последние несколько месяце.

"Эти три драйвера сейчас держат на себе политическую силу Зеленского, — уверен Николай Давидюк. – Конечно, первые два года Зеленского-президента были не идеальны, но точно лучше, нежели это было бы продолжение президентства Порошенко".

"Спустя два года стал абсолютно системным человеком"

Заместитель директора Украинского института политики Кирилл Молчанов напоминает, что Зеленский шел на выборы как человек внесистемный, как новое лицо. А спустя два года стал абсолютно системным человеком.

"По сути, он возглавил все процессы, которые ранее критиковал. Опирается уже не на себя лично и своих ближайших соратников, команду, а на админресурс, на силовой ресурс. Как по мне, Зеленский-президент впитал в себя всё худшее, что было у его предшественников", — отмечает политэксперт.

Кирилл Молчанов считает, что Зеленский стал, по сути, продолжателем линии Порошенко, за что точно не голосовали те самые 73%.

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