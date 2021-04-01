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Главная Новости Политика внутренняя политика Реинтеграция Донбасса: что власть должна сделать прежде — нардеп
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Реинтеграция Донбасса: что власть должна сделать прежде — нардеп

Для начала украинское правительство должно проявить заботу об украинцах, живущих в ОРДЛО, считает Гриб

сегодня, 19:18
Автор:

Вечканова Елена

Разговоры о реинтеграции Донбасса не выглядят полноценными без нормальной заботы о жителях временно неподконтрольных Украине территорий. Таким мнением специально для портала "Комментарии" поделилась народный депутат IX созыва Виктория Гриб.

Реинтеграция Донбасса: что власть должна сделать прежде — нардеп

Нардеп рассказала о вопросе реинтеграции Донбасса. Фото из открытых источников

По мнению политика, самым странным выглядит то, когда о судьбах украинцев из Донбасса начинаются рассуждения в комфортных студиях. При этом, подчеркивает Гриб, о возможностях реинтеграции рассуждают те, кто "даже приблизительно не понимает, чем живут люди на линии разграничения".

"А живут они семь лет под обстрелами, в постоянном страхе за свою жизнь и жизни своих родных, в шаге от гуманитарной катастрофы, без нормальной сферы услуг, без особых иллюзий и надежды, что всё наладится", — утверждает нардеп.

Также Виктория Гриб признается, что действительно не понимает, о какой реинтеграции может быть речь, если украинские власти не в состоянии позаботиться даже о тех, кто живет на подконтрольной территории.

"А тех, кто с неподконтрольной части через РФ едет за пенсиями, на учебу, на лечение – штрафуем на границе? За что мы их наказываем? В чем их вина? Как вообще получилось так, что иностранцев больше заботят судьбы украинцев на неподконтрольной территории, чем саму Украину?" — глубоко возмущается политик.

Гриб убеждена, что с подобным подходом Украина "далеко не заедет". По мнению народной избранницы, Россия является виноватой в военном конфликте, но и к нашему правительству имеются отдельные вопросы. Например, как говорит Виктория Гриб, почему Украина не проявляется должного интереса к жизни людей, проживающих на неподконтрольных территориях, на линии разграничения.

По мнению нардепа, о реинтеграции Донбасса следует говорить лишь тогда, когда украинская власть начнет реально заботиться о жителях Донетчины и Луганщины, седьмой год вынужденных существовать в состоянии войны.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какой прогноз для отношений Украины и России дает представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

Также на портале найдется информация о том, почему Россия сосредотачивает военную технику у границы с Украиной.


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