Реинтеграция Донбасса: что власть должна сделать прежде — нардеп

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Вечканова Елена
Разговоры
о реинтеграции Донбасса не выглядят полноценными без нормальной заботы о жителях
временно неподконтрольных Украине территорий. Таким мнением специально для портала "Комментарии" поделилась народный депутат IX
созыва
Виктория Гриб.
Нардеп рассказала о вопросе реинтеграции Донбасса. Фото из открытых источников
По
мнению политика, самым странным выглядит то, когда о судьбах украинцев из Донбасса начинаются рассуждения в комфортных студиях.
При этом, подчеркивает Гриб, о возможностях реинтеграции рассуждают те, кто "даже приблизительно не
понимает, чем живут люди на линии разграничения".
Также
Виктория Гриб признается, что действительно не понимает, о какой реинтеграции может быть
речь, если украинские
власти не в состоянии позаботиться даже о тех,
кто живет на подконтрольной территории.
Гриб
убеждена, что с подобным подходом Украина "далеко не заедет". По мнению
народной избранницы, Россия является виноватой в военном конфликте, но и к нашему
правительству имеются отдельные вопросы. Например, как говорит Виктория Гриб, почему
Украина не проявляется должного интереса к жизни людей, проживающих на неподконтрольных территориях, на линии разграничения.
По
мнению нардепа, о реинтеграции Донбасса
следует говорить лишь тогда, когда украинская власть начнет реально заботиться
о жителях Донетчины и Луганщины, седьмой год вынужденных существовать в состоянии
войны.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, какой прогноз для отношений Украины и России дает представитель украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
Также на портале
найдется информация о том, почему Россия сосредотачивает военную технику у границы с Украиной.
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