Новые кадровые назначения в Кабмине: кто из "Слуг народа" получил повышение

1 ноября в Киеве началось заседание фракции "Слуга народа". Сегодня монобольшинство рассмотрело ряд кадровых назначений во власти. Об этом официально сообщила спикер "Слуги народа" Юлия Палийчук, передают журналисты "Комментариев".

В партии поддержали кадровые назначения (фото из открытых источников)

По ее словам, на заседании фракции присутствовал глава правительства Денис Шмигаль и другие руководители партии "Слуга народа".

"Народным депутатом вместо Ирины Верещук станет Сергей Кострийчук. В случае утверждения Ирины Верещук на должность Вицепремьер-министра Украины – Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, к фракции "Слуга Народа" присоединится 140-й номер избирательного списка партии Сергей Кострийчук. Депутаты от "Слуги Народа" на заседании фракции поддержали решение Президента Украины Владимира Зеленского о выдвижении кандидатуры Алексея Резникова на должность министра обороны Украины. "Слуга Народа", как фракция монобольшинства, поддержала предложение выдвинуть Вячеслава Штучного кандидатом на должность руководителя аппарата Верховной Рады. Вячеслав Штучный уже возглавлял аппарат ВР с сентября 2019 г. по июль 2020 года",- сообщила информацию Юлия Палийчук.

Также она рассказала о ряде кадровых назначений, что также рассматривались на заседании фракции.

"На фракции "Слуга Народа" обсудили кандидатуру Павла Рябикина на должность министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности, Юлии Свириденко на должность первого вице-премьер-министра, министра экономики",-

подытожила она.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что кадровые ротации во власти: первые подробности с заседания партии "Слуга народа".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!