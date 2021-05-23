Разумков сказал, планирует ли баллотироваться в президенты

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ответил на вопрос, который давно гуляет в политических кулуарах. Есть ли у Разумкова президентские амбиции и хочет ли он стать преемником Владимира Зеленского, он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".

Д. Разумков. Фото из открытых источников

Так, Разумков не сказал прямо, что планирует баллотироваться в президенты Украины.

"У нас же нет сегодня выборов президента. Я ответил", — заявил спикер парламента в эфире.

Кроме того, Разумков добавил: "Я надеюсь, что сегодня достаточно неплохо выполняю свои функции и буду их выполнять дальше".

По его словам, вопрос заключается не в позициях, а целях, которые он перед собой ставит.

Напомним, Разумков раскрыл свое отношение ко Дню Победы. Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков напоминает, что Украина сделала большой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-спикер парламента Руслан Стефанчук охарактеризовал отношения Владимира Зеленского и Дмитрия Разумкова. Между президентом Украины и главой парламента, по его словам, нет конфликта, но есть дискуссия. Также Стефанчук подчеркнул, что верит в единство команды, идею объединения страны и не хотел бы в этом разочаровываться.

Как писали "Комментарии", заместитель председателя депутатской фракции политической партии "Слуга народа", народный депутат Евгения Кравчук заявила в эксклюзивном интервью нашему изданию, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков хотел бы остаться в политике независимо от того, пойдет ли президент Владимир Зеленский во второй срок каденции.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!