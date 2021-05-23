Разумков сказал, планирует ли баллотироваться в президенты

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Таисия Ерохина
Спикер Верховной
Рады Дмитрий Разумков ответил на вопрос, который давно гуляет в политических кулуарах.
Есть ли у Разумкова президентские амбиции и хочет ли он стать преемником
Владимира Зеленского, он рассказал в эфире телеканала "Украина 24".
Д. Разумков. Фото из открытых источников
Так, Разумков не
сказал прямо, что планирует баллотироваться в президенты Украины.
Кроме того, Разумков
добавил: "Я надеюсь, что сегодня достаточно неплохо выполняю свои функции и
буду их выполнять дальше".
По его словам, вопрос
заключается не в позициях, а целях, которые он перед собой ставит.
Напомним, Разумков
раскрыл свое отношение ко Дню Победы. Председатель Верховной Рады Дмитрий
Разумков напоминает, что Украина сделала большой вклад в победу над нацизмом во
Второй мировой войне
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, что вице-спикер парламента Руслан Стефанчук
охарактеризовал отношения
Владимира Зеленского и Дмитрия Разумкова. Между президентом Украины и
главой парламента, по его словам, нет конфликта, но есть дискуссия. Также Стефанчук
подчеркнул, что верит в единство команды, идею объединения страны и не хотел бы
в этом разочаровываться.
Как писали
"Комментарии", заместитель председателя депутатской фракции политической
партии "Слуга народа", народный депутат Евгения Кравчук заявила
в эксклюзивном интервью нашему изданию, что спикер Верховной Рады Украины
Дмитрий Разумков хотел бы остаться в политике независимо от того, пойдет ли
президент Владимир Зеленский во второй срок каденции.
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