Разумков раскрыл свое отношение ко Дню Победы

BTC/USD
57832.39
ETH/USD
3894.57
LTC/USD
365.12
USD/UAH
27.86
EUR/UAH
33.80
RUB/UAH
0.39
Рубрики
МЕНЮ
Кириєнко Анна
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в частности, с Россией. Такую информацию предоставляет "Интерфакс-Украина".
День Победы в Украине: Разумков рассказал о своем отношении к празднику. Фото: unian.net
Разумков сообщил, что наша страна понесла огромные потери во время Второй мировой войны. Пострадали как люди, так и экономика.
Председатель Верховной Рады также пояснил, что для него значит 9 мая.
Однако председатель ВР отметил, что граждане не должны отдавать те победы, которые получила именно наша страна.
Политик отметил, что сейчас осталось очень мало людей, которые прошли войну. Однако мы должны уважать и помнить историю и те уроки, которые она нам дала, чтобы не допускать повторений.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в День памяти и примирения. Он назвал войну 1939-1945 годов страшной катастрофой человечества, о последствиях которой мы говорим каждый год. Видеообращение смотрите здесь.
Ранее сайт "Комментарии" рекомендовал, что посмотреть 9 мая.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости