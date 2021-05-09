Разумков раскрыл свое отношение ко Дню Победы

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что Украина не должна и не будет делить свой вклад в победу над нацизмом во Второй мировой войне с другими государствами, в частности, с Россией. Такую информацию предоставляет "Интерфакс-Украина".

День Победы в Украине: Разумков рассказал о своем отношении к празднику. Фото: unian.net

Разумков сообщил, что наша страна понесла огромные потери во время Второй мировой войны. Пострадали как люди, так и экономика.

Председатель Верховной Рады также пояснил, что для него значит 9 мая.

"С детства для меня это — праздник. У меня и бабушка, и дедушка прошли войну, и я много слышал о ней... Они рассказывали много такого, что даже сегодня мурашки бегают по телу. В моей семье это всегда был праздник. Может, с политической точки зрения следует говорить другое, но я привык придерживаться тех принципов, которые у меня есть", — подчеркнул Разумков.

Однако председатель ВР отметил, что граждане не должны отдавать те победы, которые получила именно наша страна.

"Мы отдали очень много для того, чтобы сегодня мы могли говорить о 9 мая, как о Дне Победы. И точно не надо отдавать свою победу любой другой стране: России, Беларуси или европейским государствам", — сказал Разумков.

Политик отметил, что сейчас осталось очень мало людей, которые прошли войну. Однако мы должны уважать и помнить историю и те уроки, которые она нам дала, чтобы не допускать повторений.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам в День памяти и примирения. Он назвал войну 1939-1945 годов страшной катастрофой человечества, о последствиях которой мы говорим каждый год. Видеообращение смотрите здесь.

Ранее сайт "Комментарии" рекомендовал, что посмотреть 9 мая.





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