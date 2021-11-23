Разумков рассказал, откуда взял деньги на строительство партии

Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что он сегодня в регионах сталкивается с многими людьми, которые предлагают свою помощь в строительстве новой партии. При этом речь не идет о деньгах. Поступают предложениях помочь с офисами, с организаторской работой. Как информирует издание "Комментарии", об этом Дмитрий Разумков рассказал в эфире канала "Украина 24".

Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда

Дмитрий Разумков подтвердил информацию о том, что он полностью погружен в работу по создании новой партии, которую сам же и возглавит. Экс-спикер отметил, что пока он находился на посту главы парламента, то не занимался строительством политической силы, тогда были другие обязанности и приоритеты, но теперь решил сосредоточиться и на этом направлении.

Что касается финансовой составляющей в строительстве политической силы, Дмитрий Разумков отметил, что он получает очень много предложений с областей. Люди предлагают помощь.

"Кто-то предлагает помочь с поиском помещений под офисы, кто-то решить какие-то организаторские вопросы. Были даже такие парни, что предложили печатать листовки. Я сразу вспоминаю 2019-й год, когда много было людей, которые поверили, что может быть не проект и были готовы вкладываться и своими силами, и деньгами. Еще раз повторюсь не на верх заносить, не покупать себе места, а просто помогать двигаться вперед и просто без денег работать, как это было на выборах. Вопрос денег важен, но он точно не ключевой, когда речь идет о строительстве партии, а не проекта", – отметил Разумков.

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