Разумков рассказал, откуда взял деньги на строительство партии

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Кравцев Сергей
Бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что он сегодня в регионах сталкивается с многими людьми, которые предлагают свою помощь в строительстве новой партии. При этом речь не идет о деньгах. Поступают предложениях помочь с офисами, с организаторской работой. Как информирует издание "Комментарии", об этом Дмитрий Разумков рассказал в эфире канала "Украина 24".
Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда
Дмитрий Разумков подтвердил информацию о том, что он полностью погружен в работу по создании новой партии, которую сам же и возглавит. Экс-спикер отметил, что пока он находился на посту главы парламента, то не занимался строительством политической силы, тогда были другие обязанности и приоритеты, но теперь решил сосредоточиться и на этом направлении.
Что касается финансовой составляющей в строительстве политической силы, Дмитрий Разумков отметил, что он получает очень много предложений с областей. Люди предлагают помощь.
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