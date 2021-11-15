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Разумков рассказал, как Банковая угрожает нардепам его межфракционного объединения

В Офисе президента не могут смириться с созданием нового межфракционного объединения, поэтому угрожают многим нардепам

сегодня, 10:25
Автор:

Кравцев Сергей
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Народные избранники, которые для себя решили войти в межфракционное объединение "Разумная политика", находится под постоянным давлением Офиса президента и руководящей верхушки президентской фракции "Слуга народа".  Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире телеканала "Украина 24" рассказал бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Разумков рассказал, как Банковая угрожает нардепам его межфракционного объединения

Дмитрий Разумков. Фото: liga.net

Экс-глава Верховной Рады отметил, что методы давления на депутатов, которые решили присоединиться к его движению, самые разные. Им поступают угрозы об отстранении их от руководящих должностей в комитетах и подкомитетах, доходит до того, что Банковая используя самый обычный шантаж. Власти говорят, что, если народный депутат не примет решение об отказе от вхождения в объединение Разумкова, то могут уволить его родственника.

Вместе с тем Дмитрий Разумков подчеркнул, что его переполняет гордость за тех своих коллег, которые не испугались давления власти и продолжают находиться в его окружении, в том числе парламенте.

По словам Разумкова, не соответствует действительности информация, озвученная главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией о том, что у Разумкова значительно уменьшилось количество членов команды, потому что люди начали отказываться от идеи входить его объединение. Разумков подчеркнул, что на данный момент никто из тех людей, о которых ранее было заявлено, не передумал входить в его объединение, но при этом экс-спикер намекнул, что если и будут какие-то изменения в его объединении, то только в сторону роста его членов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IgSn1Z2rq6E
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