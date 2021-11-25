Эксперт: Разумков «утопит» других политиков и выйдет с Зеленским во второй тур

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Кравцев Сергей
Свежая социология Центра Разумкова подтверждает вывод о том, что Дмитрий Разумков не является электоральным киллером Владимира Зеленского. Кто бы что не говорил. Вопреки расчетам многих политиков, что руками Разумкова они "потопят" Зеленского и расчистят себе дорогу. Бесполезны такие надежды. Разумков скорее "утопит" других политиков и выйдет с Зеленским во второй тур. Как передает портал "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Михаил Бесараб.
Зеленский и Разумков. Фото: Фокус
Он добавляет, такой вывод основан на анализе данных не только этого исследования. А вот Зеленский и Порошенко между первым и вторым туром могут увеличить уровень своей поддержки всего максимум в 2-3 раза. Есть, о чем задуматься. Если посмотреть двухмерный анализ и электоральные перетоки, то оснований для размышлений будет еще больше.
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