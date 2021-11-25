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Эксперт: Разумков «утопит» других политиков и выйдет с Зеленским во второй тур

Рост популярности бывшего спикера Верховной Рады может помочь Зеленскому победить во втором туре президентских выборов

сегодня, 07:20
Автор:

Кравцев Сергей
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Свежая социология Центра Разумкова подтверждает вывод о том, что Дмитрий Разумков не является электоральным киллером Владимира Зеленского. Кто бы что не говорил. Вопреки расчетам многих политиков, что руками Разумкова они "потопят" Зеленского и расчистят себе дорогу. Бесполезны такие надежды. Разумков скорее "утопит" других политиков и выйдет с Зеленским во второй тур. Как передает портал "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политический эксперт Михаил Бесараб.

Эксперт: Разумков «утопит» других политиков и выйдет с Зеленским во второй тур

Зеленский и Разумков. Фото: Фокус

"Как вам такая перспектива? А она вполне реальна. Думаю, что это устраивает далеко не всех украинцев. Особенно умную и патриотическую часть нашего общества. Рост рейтинга Разумкова в пять-восемь раз между мнимым первым и вторым туром говорит о том, что по дороге к политическому олимпу он способен электорально "обворовывать" многих политиков, и только частично самого Зеленского", – отметил Бесараб.

Он добавляет, такой вывод основан на анализе данных не только этого исследования. А вот Зеленский и Порошенко между первым и вторым туром могут увеличить уровень своей поддержки всего максимум в 2-3 раза. Есть, о чем задуматься. Если посмотреть двухмерный анализ и электоральные перетоки, то оснований для размышлений будет еще больше.

"Так что, если в ведущих оппозиционных штабах сейчас сидят и мудрствуют о сложных комбинациях, то смотрите – не намудрите. Чтобы нам не пришлось на следующих выборах выбирать между Зеленским и Разумковым. Конечно, если до тех выборов не произойдет чего-то очень и очень непредсказуемого. Потому что сейчас возможно что угодно", – резюмировал эксперт.

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Источник: https://www.facebook.com/mmbasarab/posts/4524477674299701
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