Разумков раскритиковал процедуру принятия закона об олигархах



















Процедура при голосовании за президентский законопроект о олигархах была нарушена. Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявив председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает "ДС".



"Такая так называемая процедура применялась в первый раз в стенах Верховной Рады Украины. Я не могу ее назвать нормальным подходом к работе Верховной Рады. Это не сокращенная процедура, такой процедуры нет… Это была "вольная деятельность" коллег, которые запустили этот процесс", — сказал Разумков.

Председатель Верховной Рады "глубоко убежден", что целью нарушений было "свести народных депутатов с правильного пути, ввести их в заблуждение". "И подтверждением моих слов является то, что и те, кто организовывал этот процесс, и те, кто докладывал по нему, не поддержали такую процедуру. Ни господин Стефанчук за нее не проголосовал, ни господин Вениславский. Потому что они все понимают, что рано или поздно надо отвечать", — подчеркнул Разумков.

Спикер парламента отметил, что подготовил сводную таблицу допущенных при рассмотрении закона нарушений.

"То, что было сделано с теми торопливыми движениями в последнюю ночь, если не приглашались даже авторы поправок на заседание комитетов, — это и привело к тому, что мы сегодня после того, как этот важный закон был проголосован в стенах ВР, должны проговаривать как процедуру", — добавил он.

Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об борьбе с олигархами. Документ № 5599 во втором чтении поддержали 279 народных депутатов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что главная версия обстрела автомобиля первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира политическая, чтобы создать атмосферу страха для главы государства. Такого мнения придерживаются сам Зеленский и многие политики, а также советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!