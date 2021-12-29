Разумков: меня начали валить уже на второй месяц, как я стал спикером Верховной Рады

Как передает издание "Комментарии", бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" признался, что еще перед тем, как стать спикером парламента знал, что найдутся те, кто будет вставлять ему палки в колеса и будут его "валить".

Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда

Говоря о своей отставке Дмитрий Разумков отметил, что уходящий 2021-й год стал не первым годом, когда его начали "валить". Такие разговоры уже начались фактически спустя два месяца после того, как он возглавил Верховную Раду.

"Я к этому привык. Нужно не смотреть на то, кто тебя валит, а просто работать и делать свою работу хорошо", – отметил экс-спикер.

По его словам, пристальное внимание со стороны Офиса президента к его персоне было всегда, но правильнее было бы власти заниматься работой, а не отслеживать, кто пришел к Разумкову, а, кто не пришел.

"Мне нравилась моя работу. Я не выгорел точно. А для отдыха есть семья, есть друзья. Это то, что тебя немного разгружает. А по большому счету мне нравилась и нравится работа главы Верховной Рады и сейчас нравится моя работа, как народного депутата, как часть команды "Разумной политики". Силы и здоровье у меня есть. Это не нравится моим врагам, но ничего. Пусть привыкают", – резюмировал Дмитрий Разумков.

Он добавил, к тем, кто его предал он относится спокойно и благодарит судьбу, что таких людей увидел в нужное время и от них отстранился.

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