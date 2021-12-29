Разумков: меня начали валить уже на второй месяц, как я стал спикером Верховной Рады

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Кравцев Сергей
Как передает издание "Комментарии", бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" признался, что еще перед тем, как стать спикером парламента знал, что найдутся те, кто будет вставлять ему палки в колеса и будут его "валить".
Дмитрий Разумков. Фото: Украинская правда
Говоря о своей отставке Дмитрий Разумков отметил, что уходящий 2021-й год стал не первым годом, когда его начали "валить". Такие разговоры уже начались фактически спустя два месяца после того, как он возглавил Верховную Раду.
По его словам, пристальное внимание со стороны Офиса президента к его персоне было всегда, но правильнее было бы власти заниматься работой, а не отслеживать, кто пришел к Разумкову, а, кто не пришел.
Он добавил, к тем, кто его предал он относится спокойно и благодарит судьбу, что таких людей увидел в нужное время и от них отстранился.
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