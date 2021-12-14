Разумков назвал 3 критерия, по которым будет набирать людей в партию

Бывший глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что он уже включился в работу по строительству новой политической силы. Желающих вступить в ряды его партии уже достаточно, но людей будут отбирать, обращая внимание на такие качества, как профессионализм, моральные качества и самое главное – желание изменить страну. Как передает портал "Комментарии", об этом Дмитрий Разумков рассказал в кулуарах Верховной Рады.

Дмитрий Разумков. Фото: сайт Верховной Рады

Дмитрий Разумков отметил, что особенность его подхода по строительству новой политической силы заключается в том, что, в отличии от других политических игроков, он приступил к формированию своей команды заблаговременно, чтобы действительно построить настоящую партию, а для этого нужны проверенные люди.

При этом экс-спикер обратил внимание на то, что главная проблема не только у него лично, но и в других его коллег состоит в отсутствии кадров. Очень мало людей, которые отвечали бы профессиональным качествам и моральным качествам для того, чтобы работать на благо Украины.

"Самым сложным будет процесс подбора людей, которые бы могли работать на разных должностях и исполнять свои обязанности хорошо", – отметил политик.

Дмитрий Разумков обратил внимание, что для того, чтобы работать в его политической силе нужны люди абсолютно разных квалификаций и профессий.

"Мы формируем команду людей, которая действительно будет готова работать не только во время избирательной кампании, но и до этого", – заявил Разумков.

Говоря о критериях отбора людей в свою команду экс-глава Верховной Рады обратил внимание, что, во-первых, это профессионализм, во-вторых, это моральное качество, и самое главное – это желание изменить страну. Резюмируя Дмитрий Разумков отметил, что вполне реально за два года построить партию, с которой потом пойти на выборы.

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