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Разозлил Путина: глава внешней разведки РФ оконфузился на заседании Совбеза России (ВИДЕО)

Нарышкин оговорился, что поддерживает включение ОРДЛО в состав России

сегодня, 18:52
Автор:

Денис Подставной
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Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин оконфузился во время заседания Совбеза Российской Федерации. Об этом пишет издание ТСН. 

Разозлил Путина: глава внешней разведки РФ оконфузился на заседании Совбеза России (ВИДЕО)

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Сегодня, 21 февраля под председательством Путина прошло заседание Совета Безопасности России. Как передает ТСН, во время своего выступления глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин попал в конфузную ситуацию. 

Нарышкин невнятно высказался о своей позиции: стоит ли России признавать так называемые "ЛДНР" или же продолжить переговоры с Западом. Путин перебил его и несколько раз уточнял, что именно поддерживает глава СВР.

"Вы предлагаете начать переговорный процесс (с Украиной — ред.) или признавать "независимость" ("ЛНР" и "ДНР". — Ред.)", — сказал Путин.

Нарышкин: "Я поддержу предложение о признании".

Владимир Путин: "Поддержу или поддерживаю? Говорите прямо! Так и скажите! Да или нет?".

Нарышкин тут же заявил, что поддерживает "предложение о вхождении "ЛНР" и "ДНР" в состав Российской Федерации".

На это президент РФ ответил: "Мы это не обсуждаем. Мы говорим о признании их "независимости" или нет".

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том,  почему характер передвижения российской техники у границ Украины резко изменился. Также сообщают, что у украинских границ находятся военные, находящиеся в тяжелых условиях. Читайте об этом в нашем материале. 

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Источник: https://tsn.ua/ru/politika/glava-vneshney-razvedki-rf-okonfuzilsya-na-zasedanii-sovbeza-rossii-i-razozlil-putina-1983109.html
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