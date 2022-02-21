Шойгу предостерег Путина о возможностях Украины восстановить ядерный потенциал

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Людмила Слободенюк
Как уже ранее сообщал сайт "Комментарии", сегодня, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ. На нем выступил и глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, который решил прокомментировать слова Владимира Зеленского в Мюнхене. По мнению российского министра, у Украины есть потенциал для наращивания запасов ядерного оружия, поэтому Россия должна с этим считаться. Об этом пишет издание "Украинская правда".
Ядерное оружие в Украине. Фото из открытых источников
На Совбезе РФ Сергей Шойгу, возглавляющий министерство обороны, обратился к Владимиру Путину с комментарием о возвращении Украине статуса ядерного государства. По его мнению, такие заявления крайне опасны и к тому же не безосновательны.
Ранее "Комментарии" писали о том президент Украины Владимир Зеленский выступил 19 февраля на Мюнхенской конференции безопасности. Говорил о готовности украинцев защищать свою страну от российской агрессии. А также инициировал саммит стран-участниц Будапештского меморандума, предупредив, что если он не состоится, если Украине не предоставят обещанные в обмен на отказ от ядерного оружия гарантии безопасности, он признает документ 1994 года недействительнымЧитайте также: Российские миллиардеры потеряли за день более 8 миллиардов долларов на новостях из Донбасса
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