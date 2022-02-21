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Шойгу предостерег Путина о возможностях Украины восстановить ядерный потенциал

По мнению главы Минобороны России, в Украине есть все предпосылки для создания ядерного оружия

сегодня, 17:56
Автор:

Людмила Слободенюк
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Как уже ранее сообщал сайт "Комментарии", сегодня, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин проводит заседание Совета безопасности РФ. На нем выступил и глава Министерства обороны России Сергей Шойгу, который решил прокомментировать слова Владимира Зеленского в Мюнхене. По мнению российского министра, у Украины есть потенциал для наращивания запасов ядерного оружия, поэтому Россия должна с этим считаться. Об этом пишет издание "Украинская правда".

Шойгу предостерег Путина о возможностях Украины восстановить ядерный потенциал

Ядерное оружие в Украине. Фото из открытых источников

На Совбезе РФ Сергей Шойгу, возглавляющий министерство обороны, обратился к Владимиру Путину с комментарием о возвращении Украине статуса ядерного государства. По его мнению, такие заявления крайне опасны и к тому же не безосновательны.

"Хотел бы обратить внимание на заявление Зеленского о том, что они допускают и хотели бы вернуть статус ядерной страны. Это крайне опасно. Здесь оно (ядерное оружие – ред.) может появиться. Есть оборудование, есть технологии, есть специалисты, которые могут и имеют возможности, на наш взгляд, гораздо больше, чем возможности Ирана и Северной Кореи", — сказал Шойгу на заседании.

Ранее "Комментарии" писали о том президент Украины Владимир Зеленский выступил 19 февраля на Мюнхенской конференции безопасности. Говорил о готовности украинцев защищать свою страну от российской агрессии. А также инициировал саммит стран-участниц Будапештского меморандума, предупредив, что если он не состоится, если Украине не предоставят обещанные в обмен на отказ от ядерного оружия гарантии безопасности, он признает документ 1994 года недействительным

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Источник: https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/21/7324831/
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