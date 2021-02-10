Разоблачения Нескоромного: будут ли скандалы в СБУ

Бывший первый замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный, сбежавший из Украины (ему объявлено о подозрении в организации приготовления убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова), выложил 9 февраля в сети видеообращение. В нем заявил, что готов предоставить европейцам информацию о коррупции в высших эшелонах украинской власти, а украинскому обществу — информацию о том, что сейчас происходит в СБУ, где якобы "многие сотрудники завербованы и работают в пользу тех или иных иностранных разведок", а целые подразделения занимаются торговлей данными, контрабандой, транзитом наркотиков. Насколько эти разоблачения могут быть опасны, не блефует ли Нескоромный и как в принципе такая ситуация стала возможной — вместе с экспертами разбирались журналисты "Комментариев".

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Из-за политизации СБУ скандалы будут продолжаться"

Полковник СБУ в отставке, эксперт по вопросам сектора обороны и безопасности Олег Стариков подчеркивает: "То, что сейчас происходит вокруг Нескоромного и Наумова – результат политизации СБУ. В этом правоохранительном органе спецназначения в последнее время происходит полное игнорирование требований к кадровому подбору".

По мнению Олега Старикова, пока не произойдет деполитизация СБУ, скандалы вокруг спецслужбы будут продолжаться. Равно как ее ослабление.

"Практически каждая крупная политическая группа имеет свою квоту в СБУ. Делят потоки, в том числе контрабандные, где крутятся огромные деньги. Для того чтобы коррумпионировать СБУ, начали внедрять туда сотрудников МВД, выпускников вузов МВД, которые заражены коррупцией. Тот же Нескоромный – из таких… Пошли взятки за назначения на должности, массовые схемы", — подчеркивает эксперт.

Он также уверяет, что пришедший из прокурорских Наумов — начальник оперативного управления центрального аппарата СБУ, не имеет представления, что такое оперативная работа, контрразведывательная, агентурно-оперативная деятельность.

"Все те о ком мы говорим – номенклатура президента, верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. Это — его персональные кадровые ошибки", — резюмирует Олег Стариков.

"Информация Нескоромного вряд ли кого-то удивит"

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", юрист Дмитрий Снегирев считает, что ситуация с "кейсом Нескоромного" стала возможной из-за деградации СБУ и борьбы внутри Службы за контроль над финансовыми потоками.

"В СБУ действовал и действует департамент по борьбе с коррупцией и организованной преступностью (так называемый отдел "К"). Фактически государство в государстве. Именно там занимались финансовыми схемами, обслуживая представителей действующей власти и "доя" бизнес. О необходимости ликвидации отдела "К" говорилось давно. Недавно Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 3196-д о реформе Службы безопасности Украины. Он, вроде бы, предусматривает ликвидацию отдела "К". Но есть риски, что его просто переименуют. Или что закон в целом так и не примут", — отмечает Дмитрий Снегирев.

По его словам, назначение Нескоромного лоббировал экс-глава Офиса президента Богдан.

"Номинальный глава СБУ Иван Баканов, который фактически не контролирует деятельность Службы, вроде бы, был против. Но поделать ничего не смог, — продолжает эксперт. – Теперь будут расхлебывать все то, что этот пророссийский элемент (а судя по обнародованным СБУ пленкам, Нескоромный — именно такой) оказался в такой важнейшей структуре как СБУ. И то, что ему дали сбежать".

При этом Дмитрий Снегирев сомневается, что Нескоромный обладает действительно резонансной информацией.

"Если бы он хотел что-то обнародовать, уже бы это сделал. А так… Возможно, будут какие-то точечные удары, вскроет коррупционные схемы, в которых задействована СБУ. Чем вряд ли кого-то особо удивит. Интересно и то, что он уже дважды переносил ранее анонсированную пресс-конференцию Скорее всего, идут некие закулисные торги", — заключает Дмитрий Снегирев.

Напомним, ранее "Комментарии" разбирались вместе с экспертами, какие "кейсы" может вскрыть Нескоромный, а также, насколько они (независимо от достоверности) могут навредить Офису президента и СБУ.

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