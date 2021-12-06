Расследование УП про Ахметова и день рождения Шустера могла заказать СБУ — эксперт

Расследование "Украинской правды" о том, как Ринат Ахметов был в Вильнюсе во время празднования дня рождения Савика Шустера и мог встречаться с его гостями, выпущена якобы по заказу СБУ, а в сюжете могли использоваться материалы оперативных съемок.

Расследование УП про Ахметова и день рождения Шустера могла заказать СБУ - фото из открытых источников

Как пишет в Facebook журналист и политический эксперт Дмитрий Джангиров со ссылкой на анонимные источники, у собственника УП Томаша Фиалы возникли трения с Офисом президента после одной из публикаций. Чтобы сохранить добрые отношения с Банковой, ему якобы предложили опубликовать серию сюжетов на заданную тему. Выпуск программы об Ахметове в Вильнюсе мог стать первым из них.

"В качестве компромисса, якобы решили, что Томаш сдает своего штатного “правдоруба-расследователя” в аренду для подготовки нескольких “правильных” сюжетов", — пишет Джангиров.

СБУ, по словам эксперта, могла дать Михаилу Ткачу наводку, где, когда и кого снимать и помочь со срочным вылетом его команды в Вильнюс. Съемку в вильнюсском ресторане Neringa и в гостинице Esperanza поручили постоянному оператору Ткача Ярославу Бондаренко. Журналист отмечает, что билеты и гостиницу для него якобы бронировала, выкупала и оплачивала со своей карточки советница Ивана Баканова Алена Семыкина.

Джангиров отметил, что изначально предполагалось выпустить сюжет накануне пресс-конференции президента Владимира Зеленского, где объявили о госперевороте. А войти в него должны были кадры с Ахметовым на дне рождения Шустера. Но, по словам журналиста, Михаил Ткач сорвал все дедлайны "в силу одной вполне простительной славянской слабости". Да и команда "провалила почти все эпизоды съемок". Например, вылет из Вильнюса Ахметова, Авакова и Гройсмана Бондаренко, который должен был его задокументировать, "банально проспал".

В итоге СБУ якобы пришлось поделиться с Ткачом своими оперативными съемками.

По данным источников Джангирова, Ткачу предстоит выпустить еще два сюжета о бизнесе Ахметова, и для них он мог получить от СБУ "гигабайты видео".

"Злые языки говорят, что задержка пока — в принципиальности г-на Ткача, мол, он не готов поступиться своим фундаментальным принципом “утром деньги — вечером — стулья", — пишет Джангиров.





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