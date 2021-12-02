logo

BTC/USD

56966.70

ETH/USD

4591.60

LTC/USD

206.12

USD/UAH

27.57

EUR/UAH

31.25

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика В Вильнюсе Ахметов мог вести переговоры о смене действующей власти – расследование
commentss НОВОСТИ Все новости

В Вильнюсе Ахметов мог вести переговоры о смене действующей власти – расследование

Журналисты утверждают, что на родине телеведущего Савика Шустера гости мероприятия не только праздновали его день рождения

сегодня, 10:27
Автор:

Станислав Молчанов
Поделитесь публикацией:








22 ноября в Вильнюсе во время празднования дня рождения Савика Шустера самый богатый человек Украины Ринат Ахметов мог проводить переговоры с украинскими политиками и публичными лицами, которые могут составить конкуренцию действующей власти. К такому выводу пришли журналисты "Украинской правды".

В Вильнюсе Ахметов мог вести переговоры о смене действующей власти – расследование

Расследование журналистов "Украинской правды"

Согласно опубликованному изданию видео, Ахметов и гости Шустера отправились в Вильнюс практически вместе, хоть и разными самолетами.

Сначала 21 ноября в Париж вылетел Ахметов. Следом за ним в Вильнюс чартерным рейсом отправились Савик Шустер, экс-председатель МВД Арсен Аваков, врач и телеведущий Евгений Комаровский, журналист Дмитрий Гордон и бывший премьер-министр Владимир Гройсман.

В Вильнюсе Ахметов мог вести переговоры о смене действующей власти – расследование - фото 2

Уже на следующий день в Вильнюс из Парижа прибыл самолет Ахметова.

"Тайные встречи украинских олигархов с отечественными политиками за границей – обычная практика. Иногда такие встречи имеют историческое значение для страны", – отмечают журналисты.

В связи с этим УП напомнила о встрече Виталия Кличко, Петра Порошенко и Дмитрия Фирташа в Вене 2014 года. Якобы после тех переговоров Кличко, который был до этого фаворитом предстоящих президентских выборов, снял свою кандидатуру в пользу Порошенко.

Подобные переговоры, по мнению издания, могли проходить и в Вильнюсе.

"Меньше недели назад во время пресс-конференции президент Зеленский сделал громкое заявление о том, что в Украине якобы готовится государственный переворот с участием именно Рината Ахметова, якобы вовлекаемого в этот процесс", — говорится в расследовании

Издание напомнило также о фото, сделанном Арсеном Аваковым именно 22 ноября в Вильнюсе, на котором гости Шустера изображены с рыцарскими доспехами в руках.
В Вильнюсе Ахметов мог вести переговоры о смене действующей власти – расследование - фото 3

23 ноября оба самолета, Ахметова и Шустера, практически одновременно вернулись в "Борисполь".

"По информации источников "Украинской правды" в политических кругах, в Вильнюсе Ахметов обсуждал возможных кандидатов на предстоящих парламентских и президентских выборах", — утверждают журналисты.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!