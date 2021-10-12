НАЗК и НАБУ проверят доходы прокурора ОГП Александра Пидлисного - активист

BTC/USD
56025.19
ETH/USD
3520.81
LTC/USD
172.00
USD/UAH
26.55
EUR/UAH
30.70
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Станислав Молчанов
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Национальное агентство по предупреждению коррупции займутся проверкой доходов и активов начальника отдела в Офисе генпрокурора Александра Пидлисного. Об этом сообщил активист Михаил Тимошенко в комментариях под сообщением блогера Михаила Шнайдера в Facebook.
В посте речь шла о том, что Пидлисный предоставляет недостоверные сведения о своем реальном образ жизни в декларации о доходах.
Продолжаются обыски у работника прокуратуры (фото из открытых источников)
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Ровенской таможни продолжаются обыски .
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости