НАЗК и НАБУ проверят доходы прокурора ОГП Александра Пидлисного - активист

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Национальное агентство по предупреждению коррупции займутся проверкой доходов и активов начальника отдела в Офисе генпрокурора Александра Пидлисного. Об этом сообщил активист Михаил Тимошенко в комментариях под сообщением блогера Михаила Шнайдера в Facebook.

В посте речь шла о том, что Пидлисный предоставляет недостоверные сведения о своем реальном образ жизни в декларации о доходах.



Продолжаются обыски у работника прокуратуры (фото из открытых источников)

"Отправил обращение в НАЗК и НАБУ по мотивам вашего поста. Они проверят его доходы и активы, вывернут все наизнанку. Ответственность за незаконное обогащение — от 5 до 10 лет лишения свободы. Там не прокуратура, порешать не получится ", — написал Михаил Тимошенко.

Активист добавил, что в сети также распространяется информация, что Пидлисный якобы причастен к преследованию бизнеса, причем делает это, по имеющейся информации, через прокурорку ОГП Дарью Гош. По мнению Тимошенко, эти данные тоже обязательно нужно проверить.

Ранее блогер Михаил Шнайдер сообщил, что Пидлисный, судя по официальной декларации — "скромный служитель закона", а недвижимость и даже машина, на которой он ездит, оформленные на его маму. Также коммерческой недвижимостью владеет жена прокурора.

В то же время сын Пидлисного в соцсетях показывает дом и образ жизни, которые далеки от задекларированных — в том числе, брендовые вещи и дорогие поездки за границу. О том, что "официальный" образ жизни Пидлисного отличается от реального, Шнайдеру подтвердили "люди из системы".

Отметим, что в июле 2020 году в Государственное бюро расследований и Генпрокуратуру было подано заявление на Александра Пидлисного. Соучредитель компании "Эко-форс", занимающейся утилизацией промышленных отходов, обвинил прокурора в давлении на бизнес и фальсификации уголовных дел.

Также СМИ выясняли, что прокурор Пидлисный может быть причастен к схемам рейдерства в бизнесе по добыче песка. За этим якобы могли стоять также братья Мамоян со скандально известного в Украине прокурорского "клана". В том числе Рустам Мамоян, что ранее работал в Генпрокуратуре и помогал Пидлисном пройти переаттестацию.





Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что на Ровенской таможни продолжаются обыски .





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