Рабинович: Под шумок о российской агрессии власти прибегают к нецелевому использованию денег госбюджета, закрывают телеканалы и уничтожают оппозицию

Рубрики
МЕНЮ
Карина Ожерельева
Пользуясь ситуацией с угрозой нападения со стороны РФ, действующая украинская власть прибегает к нецелевому использованию денег из госбюджета, закрывает независимые телеканалы и пытается уничтожить представителей оппозиции. Такое заявление сделал сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович с трибуны Верховной Рады. Об этом сообщает 112.юа.
Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович - фото из открытых источников
По словам народного депутата, нынешняя ситуация была выгодна властям, которые под шумок о неминуемой агрессии после трех закрытых каналов закрыли еще два независимых телеканала, продолжают домашний арест одного из лидеров оппозиции Виктора Медведчука, тогда как обвиняемый в таком же "липовом деле" Порошенко находится в зале суда. Как отметил Рабинович, власти пользуются ситуацией и вывозят миллиарды из страны, закрывают телеканалы и сайты и уничтожают оппозицию.
Рабинович во время выступления вспомнил мудрое изречение о том, что висящее на стене ружье каждый год само стреляет.
Как сообщали ранее "Комментарии", Медведчук объяснил, почему, даже не будучи членом НАТО, Украина уже стала территорией Альянса.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости