Рабинович: Под шумок о российской агрессии власти прибегают к нецелевому использованию денег госбюджета, закрывают телеканалы и уничтожают оппозицию

Пользуясь ситуацией с угрозой нападения со стороны РФ, действующая украинская власть прибегает к нецелевому использованию денег из госбюджета, закрывает независимые телеканалы и пытается уничтожить представителей оппозиции. Такое заявление сделал сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович с трибуны Верховной Рады. Об этом сообщает 112.юа.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович - фото из открытых источников

"Нагнетая обстановку, запугивая нас каждый день, иностранные партнеры преследуют свою цель, которая ничего общего не имеет с интересами Украины. Я об этом уже говорил и об этом уже открыто говорит даже нынешняя власть. Хотя до этого еще неделю назад власть расшатывала такую же истерию, которая была очень удобна для нее, чтобы отпали вопросы к тарифам, нищенским зарплатам, невыплаченным пенсиям, уничтоженной экономике", — отметил Рабинович.

По словам народного депутата, нынешняя ситуация была выгодна властям, которые под шумок о неминуемой агрессии после трех закрытых каналов закрыли еще два независимых телеканала, продолжают домашний арест одного из лидеров оппозиции Виктора Медведчука, тогда как обвиняемый в таком же "липовом деле" Порошенко находится в зале суда. Как отметил Рабинович, власти пользуются ситуацией и вывозят миллиарды из страны, закрывают телеканалы и сайты и уничтожают оппозицию.

"Они не знают, как вывести экономику из кризиса, они не знают, что говорить людям, когда через две недели окажется, что Путин не напал", — сообщил нардеп.

Рабинович во время выступления вспомнил мудрое изречение о том, что висящее на стене ружье каждый год само стреляет.

"Страна насыщается оружием, каждый день оно распространяется по стране, и мы знаем об адекватности некоторых наших граждан. Я в очередной раз обращаюсь в Верховную Раду в парламентско-президентской республике. По определенному вашему попустительству уничтожается само государство, людей уничтожают, им не дают возможности выжить, заставляют убегать из страны", — заявил Рабинович.

Как сообщали ранее "Комментарии", Медведчук объяснил, почему, даже не будучи членом НАТО, Украина уже стала территорией Альянса.

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