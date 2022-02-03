logo

BTC/USD

36654.11

ETH/USD

2613.12

LTC/USD

108.00

USD/UAH

28.45

EUR/UAH

32.15

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Рабинович: Под шумок о российской агрессии власти прибегают к нецелевому использованию денег госбюджета, закрывают телеканалы и уничтожают оппозицию
commentss НОВОСТИ Все новости

Рабинович: Под шумок о российской агрессии власти прибегают к нецелевому использованию денег госбюджета, закрывают телеканалы и уничтожают оппозицию

Рабинович утверждает, что власти пользуются нынешней ситуацией с угрозой агрессии со стороны РФ

сегодня, 14:42
Автор:

Карина Ожерельева
Поделитесь публикацией:

Пользуясь ситуацией с угрозой нападения со стороны РФ, действующая украинская власть прибегает к нецелевому использованию денег из госбюджета, закрывает независимые телеканалы и пытается уничтожить представителей оппозиции. Такое заявление сделал сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович с трибуны Верховной Рады. Об этом сообщает 112.юа.

Рабинович: Под шумок о российской агрессии власти прибегают к нецелевому использованию денег госбюджета, закрывают телеканалы и уничтожают оппозицию

Сопредседатель "Оппозиционной платформы – За жизнь", народный депутат Вадим Рабинович - фото из открытых источников

"Нагнетая обстановку, запугивая нас каждый день, иностранные партнеры преследуют свою цель, которая ничего общего не имеет с интересами Украины. Я об этом уже говорил и об этом уже открыто говорит даже нынешняя власть. Хотя до этого еще неделю назад власть расшатывала такую же истерию, которая была очень удобна для нее, чтобы отпали вопросы к тарифам, нищенским зарплатам, невыплаченным пенсиям, уничтоженной экономике", — отметил Рабинович.

По словам народного депутата, нынешняя ситуация была выгодна властям, которые под шумок о неминуемой агрессии после трех закрытых каналов закрыли еще два независимых телеканала, продолжают домашний арест одного из лидеров оппозиции Виктора Медведчука, тогда как обвиняемый в таком же "липовом деле" Порошенко находится в зале суда. Как отметил Рабинович, власти пользуются ситуацией и вывозят миллиарды из страны, закрывают телеканалы и сайты и уничтожают оппозицию.

"Они не знают, как вывести экономику из кризиса, они не знают, что говорить людям, когда через две недели окажется, что Путин не напал", — сообщил нардеп.

Рабинович во время выступления вспомнил мудрое изречение о том, что висящее на стене ружье каждый год само стреляет.

"Страна насыщается оружием, каждый день оно распространяется по стране, и мы знаем об адекватности некоторых наших граждан. Я в очередной раз обращаюсь в Верховную Раду в парламентско-президентской республике. По определенному вашему попустительству уничтожается само государство, людей уничтожают, им не дают возможности выжить, заставляют убегать из страны", — заявил Рабинович.

Как сообщали ранее "Комментарии", Медведчук объяснил, почему, даже не будучи членом НАТО, Украина уже стала территорией Альянса.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://112ua.tv/politika/rabinovich-pod-shumok-o-neizbezhnoy-rossiyskoy-agressii-vlast-voruet-dengi-iz-gosbyudzheta-zakryvaet-telekanaly-i-unichtozhaet-oppoziciyu-606191.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!