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Главная Новости Политика внутренняя политика Рабинович о деле Медведчука: "Беззаконие и давление на оппозицию"
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Рабинович о деле Медведчука: "Беззаконие и давление на оппозицию"

Рабинович считает, что следствие до сих пор имеет недостаточно доказательств для ареста оппозиционного политика

сегодня, 15:37
Автор:

Станислав Молчанов

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что дело, возбужденное против нардепа Виктора Медведчука является беззаконным. Об этом сообщает 112.

Рабинович о деле Медведчука: "Беззаконие и давление на оппозицию"

Вадим Рабинович - фото из открытых источников

По мнению Рабиновича, следствие не предоставило никаких конкретных доказательств  вины Медведчука.

"Что же касается ситуации с Медведчуком – это вопиющее беззаконие хотя бы по той причине, что власть просрочила все сроки по этому делу. Да и в любой демократической стране мира его бы освободили в тот же день. Но мы живем в Украине, мы живем в другой системе, где власть думает, что  "подмяв" законы "под себя", в стране можно что-то построить, а результат простит методы. Но это не так – такого быть не должно", — заявил политик.

Рабинович, подчеркнул, что судебный этот судебный процесс является ничем иным, как давлением на оппозицию в Украине.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО назначить санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест.

В ОПЗЖ, отреагировав на это, заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.


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Источник: https://112ua.tv/politika/vadim-rabinovich-delo-medvedchuka-eto-bezzakonie-i-davlenie-na-oppoziciyu-584068.html
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