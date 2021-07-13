Рабинович о деле Медведчука: "Беззаконие и давление на оппозицию"

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Станислав Молчанов
Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что дело, возбужденное против нардепа Виктора Медведчука является беззаконным. Об этом сообщает 112.
Вадим Рабинович - фото из открытых источников
По мнению Рабиновича, следствие не предоставило никаких конкретных доказательств вины Медведчука.
Рабинович, подчеркнул, что судебный этот судебный процесс является ничем иным, как давлением на оппозицию в Украине.
Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО назначить санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест.
В ОПЗЖ, отреагировав на это, заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.
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