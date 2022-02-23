Рабинович: безопасность Медведчука зависит от власти, ведь он стал лидером сопротивления

Лидер "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук сегодня является лидером сопротивления власти и именно представители властной команды несут ответственность за его безопасность, потому что он незаконно пребывает под домашним арестом. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил сопредседатель партии "ОПЗЖ", нардеп Вадим Рабинович, пишет сайт телеканала "112 Украина".

Вадим Рабинович. Фото: канал 112 Украина

"Давайте посмотрим честно на некоторые вопросы, которые всегда замалчиваются. Сегодня Медведчук стал лидером сопротивления... И, несмотря на то, что я и Бойко возглавляем партию, я думаю, что с Медведчуком сегодня связано то, что все люди видят нашу партию как сопротивляющеюся власти", — отметил политик.

Медведчука Вадим Рабинович считает самым опасным для власти, потому что не привык уступать, когда вопросы касаются страны и народа.

По словам нардепа, власти пытались Виктора Медведчука выгнать за границу, они пытались запугивать его, но тем не менее он остался, и сегодня он фактически единственный, кто достаточно мужественно все это переносит и сопротивляется власти.

При этом Рабинович, комментируя информацию о блокировании дома Медведчука и обыске автомобилей, подчеркнул, что все это ничего общего с законом не имеет.

"Оно и раньше не имело, но раньше хотя бы была видимость закона. Сегодня какие-то люди окружают дом народного депутата – неизвестно что и не известно как. Вопрос: на каком основании?! Никто не знает. Вот так им хочется сегодня. В полном беззаконии они хотят сделать Медведчука заложником", — возмутился политик.

Рабинович добавил, что в партии "ОПЗЖ" всегда были осведомлены об атаках власти и о том, что для нее самый опасный в списке Виктор Медведчук.

"Поэтому я хочу им просто сказать, что ответственность за Медведчука, именно за его безопасность лежит на нашей власти. Они отвечают за то, чтобы Медведчук был в безопасности. А то, что он никому не мешает с точки зрения юридической, находится под домашним арестом – это всем известно. Поэтому провокации вокруг Медведчука ничего хорошего не принесут", — заявил политик.

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