Рабинович: безопасность Медведчука зависит от власти, ведь он стал лидером сопротивления

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Станислав Молчанов
Лидер "ОПЗЖ", нардеп Виктор Медведчук сегодня является лидером сопротивления власти и именно представители властной команды несут ответственность за его безопасность, потому что он незаконно пребывает под домашним арестом. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил сопредседатель партии "ОПЗЖ", нардеп Вадим Рабинович, пишет сайт телеканала "112 Украина".
Вадим Рабинович. Фото: канал 112 Украина
Медведчука Вадим Рабинович считает самым опасным для власти, потому что не привык уступать, когда вопросы касаются страны и народа.
По словам нардепа, власти пытались Виктора Медведчука выгнать за границу, они пытались запугивать его, но тем не менее он остался, и сегодня он фактически единственный, кто достаточно мужественно все это переносит и сопротивляется власти.
При этом Рабинович, комментируя информацию о блокировании дома Медведчука и обыске автомобилей, подчеркнул, что все это ничего общего с законом не имеет.
Рабинович добавил, что в партии "ОПЗЖ" всегда были осведомлены об атаках власти и о том, что для нее самый опасный в списке Виктор Медведчук.
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