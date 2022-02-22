Медведчук останется в Украине и с Украиной, невзирая на любые провокации власти и грантоедов США

Украинская власть, которая своей политикой привела к краху процесс реинтеграции Донбасса, стремясь отвлечь внимание от собственных провалов, устроила у дома председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука шоу. Об этом говорится в официальном заявлении партии на сайте ОПЗЖ.

Виктор Медведчук - фото: ОПЗЖ

В политсиле подчеркнули, что в этом власти помогали СМИ ‒ грантоеды США, которые могут быть заинтересованы в разжигании истерии и паники в Украине.

"Они позвонили в полицию, сообщив ей, что в автомобилях, стоящих у дома Медведчука, находится оружие. Сотрудникам полиции была предоставлена возможность осмотреть автомобиль. Разумеется, ни оружия, ни других неразрешенных предметов в нем не было. Позже представители этих СМИ выдумали историю о том, что Медведчук собирался то ли покинуть дом, то ли вывезти вещи", ‒ говорится в заявлении ОПЗЖ.

В политической силе считают, что эта провокация направлена на то, чтобы отвлечь внимание общества от полного бессилия власти, которая оказалась беспомощна и на международной арене, и в вопросе возвращения Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс, установления мира в нашей стране.

"Целью этой провокации является запуск недостоверной информации о том, что Виктор Медведчук якобы собирался покинуть дом, в котором он находится под домашним арестом. Чтобы сделать эту историю частью информационной кампании, направленной на разжигание паники и милитаристской истерии в Украине", ‒ считают в "Оппозиционной платформе – За жизнь".

В партийном заявлении отмечается, что Виктор Медведчук выполняет все требования закона, в частности касающиеся пребывания под домашним арестом, хотя и считает обвинения в свой адрес абсолютно необоснованными.

"Он не покидал свой дом с мая 2021 года не потому, что не имел такой возможности, а из уважения к Закону и веря в правильность собственной политической позиции. И тем более не будет делать это сегодня, когда власть своими действиями и результатом своей работы продемонстрировала полную, стопроцентную правоту Медведчука", – отметили в ОПЗЖ.

По мнению представителей оппозиционной партии, после того как власть продемонстрировала, что, опасаясь позора и разгромного слушания, не смогла ни в течение 38 дней обеспечить передачу материалов дела в Киевский апелляционный суд, ни найти прокурора, который согласен выступить обвинителем – становится очевидно, что сторона обвинения полностью доказала свою несостоятельность. А единственная причина, по которой Медведчук находится под домашним арестом, может заключаться в невероятном по масштабу использовании административного ресурса, растоптавшего и Конституцию Украины, и законы, и здравый смысл. И единственным выходом для власти является организация подобных провокаций.

Подобные информационные провокации, осуществляемые при поддержке силовых органов, фальсификация уголовных дел и политические преследования являются недопустимыми в правовом государстве, подчеркнули в "Оппозиционной платформе – За жизнь".





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