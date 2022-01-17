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Путин забился в угол: Гордон прокомментировал новую инициативу Банковой

Журналист считает, что Кремль не воспринимает всерьез предложения официального Киева о встрече

сегодня, 07:37
Автор:

Кравцев Сергей
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Несколько дней назад глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил о том, что Киев предложил провести переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины в треугольнике Байден – Путин – Зеленский. Но пресс-секретарь Путина Песков заявил, что никаких подобных предложений Москва не получала. В эфире телеканала "Украина 24" известный украинский журналист, бизнесмен Дмитрий Гордон прокомментировал попытки украинской власти провести встречи с Путиным, о чем периодически заявляет Офис президента.

Путин забился в угол: Гордон прокомментировал новую инициативу Банковой

Дмитрий Гордон. Фото: Бабель

Дмитрий Гордон назвал очень интересной и смешной историей то, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак постоянно "набивают президенту России Путину стрелки".

"Слышь, давай встретимся в Иерусалиме!? Давай встретимся там, давай встретимся сям… Бедный Путин уже не знает, куда деваться от этих настойчивых предложений, с кем приходить и приходить ли вообще. Я думаю Путин забился в угол и просто тяжело переживает очередное приглашение от Зеленского и Ермака", – отметил журналист.

Гордон добавил, если же как-то серьезно реагировать на очередное предложение официального Киева, то это всё как-то глупо выглядит и больше напоминает какую-то детскую игру, похоже на то, что дети в песочнице не наигрались.

"Ребята, это не кино снимать, это большая политика, где нужно иметь светлую голову и много умных людей рядом, а, когда ни того, ни другого, то набивайте стрелки дальше… Детский сад", – прокомментировал Дмитрий Гордон.

Читайте также на портале "Комментарии" – Дмитрий Гордон рассказал, кто первым из украинских политиков узнал еще в 2016 году, что Зеленский будет идти в президенты и создавать свою партию.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=z-uNRWA4F1Q
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