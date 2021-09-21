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«Прошу прощения за резкие слова в сторону Украины»: Сенцов попросил прощения за сестру

Сенцов извинился за гневные высказывания сестры об Украине

сегодня, 18:30
Автор:

Кравцев Сергей

Бывший пленник Кремля и украинский режиссер Олег Сенцов обратился к украинцам с извинениями за поведение сестры Натальи Каплан, которая эмоционально "попрощалась" с Украиной в соцсети, оказавшись в центре скандала. Как информирует издание "Комментарии", об этом кинорежиссер написал на своей странице в Facebook.

«Прошу прощения за резкие слова в сторону Украины»: Сенцов попросил прощения за сестру

Олег Сенцов Фото: DW

Олег Сенцов сослался на то, что у сестры обострилась депрессия, поэтому она не смогла овладеть эмоциями и решила публично выплеснуть свои внутренние переживания.

Также кинорежиссер отметил, что он приносит свои извинения всему украинскому народу за сказанное своей двоюродной сестрой в адрес Украины. Ему горько и неприятно такое слышать.

Сенцов отметил, ему обидно слышать такие слова в адрес Украины от своей сестры, которая очень сильно поддерживала его, когда он находился в плену Кремля. По словам Сенцова, у Натальи сейчас тяжелое психологическое состояние и он просит с пониманием к этому отнестись. 

Однако, не все пользователи соцсети с пониманием отнеслись к оправданиям Олега Сенцова. Часть людей предлагала Натальи отказаться от биометрического паспорта, который она получила, переехав жить в Украину. Другая часть успокаивала Сенцова, заявляя, что он не должен отвечать за поступки непутевой сестры.

Отметим, все началось из того что 20 сентября Наталья Каплан нецензурно высказалась об Украине, заявив, что покидает ее.

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Источник: https://www.facebook.com/oleg.sentsov/posts/4446910172059151
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