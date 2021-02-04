Профучастники ждут Указа Владимира Зеленского о назначении Руслана Магомедова главой НКЦБФР

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Станислав Молчанов
Руслан Магомедов
является главным кандидатом на должность главы Национальной комиссии по
ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Об этом сообщает издание Stockworld.
Фото из открытых источников
Согласно
сообщению, рыночное сообщество было крайне неудовлетворено работой Тимура
Хромаева, который около 6 лет занимал должность главы НКЦБФР. Как пишет издание,
за все это время глава НКЦБФР якобы не сделал ничего для развития
отечественного фондового рынка.
К тому же,
результатами его работы стало повышение зарегулированности и административного
давления на фондовом рынке. Об этом ПАРД и общественные ассоциации заявляли
неоднократно и просили о поддержке.
По информации от
самих участников рынка, единственное, что сдерживает Президента от подписания
Указа о назначении, является деятельность некоторых народных депутатов, которые
пытаются затянуть процесс назначения нового главы.
По сообщению
представителей участников фондового рынка, все рыночное сообщества ждет
подписания Указа Президента в ближайшем будущем, поскольку полномочия Тимура
Хромаева завершились 30 января 2021 года.
Напомним,
эксперты рассказали о внутренних войнах
в Офисе Зеленского: кто против кого воюет.
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