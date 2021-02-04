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Профучастники ждут Указа Владимира Зеленского о назначении Руслана Магомедова главой НКЦБФР

Рыночное сообщество не поддерживает продолжение полномочий Тимура Хромаева

сегодня, 12:37
Автор:

Станислав Молчанов

Руслан Магомедов является главным кандидатом на должность главы Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР). Об этом сообщает издание Stockworld.

Профучастники ждут Указа Владимира Зеленского о назначении Руслана Магомедова главой НКЦБФР

Фото из открытых источников

Согласно сообщению, рыночное сообщество было крайне неудовлетворено работой Тимура Хромаева, который около 6 лет занимал должность главы НКЦБФР. Как пишет издание, за все это время глава НКЦБФР якобы не сделал ничего для развития отечественного фондового рынка.

К тому же, результатами его работы стало повышение зарегулированности и административного давления на фондовом рынке. Об этом ПАРД и общественные ассоциации заявляли неоднократно и просили о поддержке.

По информации от самих участников рынка, единственное, что сдерживает Президента от подписания Указа о назначении, является деятельность некоторых народных депутатов, которые пытаются затянуть процесс назначения нового главы.

По сообщению представителей участников фондового рынка, все рыночное сообщества ждет подписания Указа Президента в ближайшем будущем, поскольку полномочия Тимура Хромаева завершились 30 января 2021 года.

Напомним, эксперты рассказали о внутренних войнах в Офисе Зеленского: кто против кого воюет.


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Источник: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/profuchastniki-poddierzhivaiut-vybor-priezidienta-i-ozhidaiut-podpisaniie-ukaza
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