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Продажа "Северного потока-2": насколько это решение важно для Украины

15 мая 2020 года федеральное сетевое агентство ФРГ отказало в освобождении "Северного потока-2" от правил газовой директивы ЕС

сегодня, 16:39
Автор:

Ольга Чародий

В ЕС не исключают, что после соответствующего решения суда Дюссельдорфа дочерней компании "Газпрома" Nord Stream 2 AG придется продать "Северный поток-2" (СП-2), чтобы привести его в соответствие с нормами газовой директивы. Насколько это решение важно для Украины? Что следует предпринять нашей стране в ракурсе ситуации с СП-2? На эти вопросы эксперты постарались ответить изданию "Комментарии-Украина".

Продажа "Северного потока-2": насколько это решение важно для Украины

Северный поток -2 (фото из открытых источников)

Политический эксперт Сергей Таран отмечает: "Решение суда о том, что СП-2 будет подчиняться европейским законам и часть трубы Россия должна кому-то продать, это, конечно, хорошо. Открываются возможности, в том числе, для участия Украины в покупке части СП-2, чтобы иметь свое влияние на его функционирование. Да и вообще можно говорить о многих вещах, которые позволят частично компенсировать потери нашей страны от запуска "Северного потока-2". Но я пока не слышу, чтобы кто-то из украинской власти активно ставил эти вопросы перед западными партнерами".

По мнению эксперта, Украине, учитывая, что СП-2, похоже, стал реальностью, нужно ставить вопрос о компенсации в сфере безопасности.

"Главная тема – не столько экономика, сколько безопасность. Ведь СП-2 – это реальная угроза безопасности страны, учитывая фактор российской агрессии. А потому во время грядущей встречи Зеленского с Байденом важно, чтобы мы поднимали вопрос о перспективе получения Украиной ПДЧ в НАТО. А перед Германией – о лоббировании решения касательно вступления Украины в Евросоюз. Причем говорить нужно о конкретных датах, – подчеркивает Сергей Таран. – Также следует поднимать вопрос эксплуатации украинской газотранспортной системы западными компаниями, чтобы была гарантия, что ГТС будет работать. И, подчеркиваю, экономика здесь играет второстепенную роль, а главное – безопасность".

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, то основная проблема СП-2 – не в том, кто формальный собственник.

"Россия целенаправленно хочет оставить Украину без транзита. Начала она это осуществлять еще в начале 2000-х. Газовая война зимой 2008 года являлась фактические сговором Тимошенко и Путина. И для Путина тут было главным – принудить Европу строить обводные газопроводы вокруг Украину. Это являлось составляющей подготовки военной агрессии против Украины. Конечно, тут были и заработки определенных особ, связанных с Путиным. Но это вторично по сравнению с желанием построить газопроводы в обвод Украины, лишив нашу страну транзита", – поясняет эксперт.

По его словам, если даже предположить, что газопровод кто-то купит (хоть вряд ли), это вряд ли принудит РФ транспортировать газ территорией Украины.

"Лишь сильная политическая воля стран ЕС и США может принудить Россию к этому. Что касается Украины, то ей следует снова и снова поднимать тему необходимости переноса точек приема газа с западных на восточные границы нашей страны. Это может вынудить РФ поставлять газ на границу с Украиной, а западные компании будут заказывать услуги по его транспортировки. Но я уверен, что Россия будет делать всё, чтобы этого не было, – подчеркивает Борис Кушнирук. – Что касается СП-2, то кто бы ни был формальным собственником, по нему всё равно будут пускать газ, который мог бы идти территорией Украины".

Эксперт считает, что есть моменты, которые Украина должна постоянно пояснять нашим западным партнерам, аргументируя опасность "Северного потока-2".

"Во-первых, мы лишаемся транзитных доходов. И суммы там существенные. Вторая составляющая – увеличивается риск военной агрессии со стороны РФ. Третья – интересы ЕС тоже страдают, – поясняет Борис Кушнирук. – Наша ГТС, построенная еще во времена СССР, работала следующим способом. Летом мы часть поставляемого газа закачивали в подземные газовые хранилища (ПГХ) для собственных нужд. Иногда и сам Газпром держал там свои определенные запасы. А зимой значительная часть газа, который шел территорией Украины, отбиралась и направлялась на восток и юг нашей страны. А тот, что был в ПГХ на западе нашей страны, поднимался и шел в ЕС. Если же Украину лишат транзита, то Европа фактически потеряет украинские ПГХ (а они составляют 20% от европейских мощностей газохранилищ). Ведь нам придется использовать их для собственных нужд. То есть, РФ убивает не только транзит по территории Украины, но и возможности по сбережению газа. А это уже бьет по интересам ЕС, т.к. наших ПГХ являются существенной составляющей энергетической безопасностью самой Европы. И на этом Украина может и должна играть в контексте пояснения западным партнерам опасности СП-2".

Ранее издание "Комментарии" писало, что в Украине решили бороться с "Северным потоком-2". 


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Источник: Comments.ua
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