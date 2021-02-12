Призыв Европы к победе над коррупцией: как отлучить от кормушки украинских олигархов

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МЕНЮ
Таисия Ерохина
Европарламента принял резолюцию по Украине.
Среди прочего призвал активизировать борьбу с коррупцией и ликвидировать
олигархию в Украине. Как будет (и будет ли, хочет ли, может ли) реагировать на
это Зеленский и Ко? Как ликвидировать украинских олигархов как класс, а
коррупцию – как явления? Кто в этом заинтересован, кто – нет? На все эти
вопросы "Комментарии" узнали ответы у экспертов.
Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Доктор экономических наук, профессор,
заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников
с сожалением констатирует, что наша страна традиционно лидирует в рейтингах
коррумпированности.
"Заявление Европарламента в этом смысле не
новое. О том, что Украине нужно бороться с коррупцией, говорят
неправительственные организации, МВФ, международные институции. Говорила и
говорит об этом и наша власть. Вот только мало что делает, — подчеркивает
экономист. — Пребывание при власти "новых лиц" не привело к разрешению этой
проблемы. Более того, если послушать риторику нынешних руководителей страны, то
они даже меньше говорят о необходимости борьбы с коррупцией, чем
предшественники. Наверное, потому что не понимают, как именно с ней бороться.
А, возможно, потому что подменили борьбу с коррупцией ее возглавлением. Это же
куда проще (и прибыльнее), чем искоренить".
Алексей Плотников напоминает, что
коррупционные скандалы вспыхивали уже вокруг Большого строительства, покупки
вакцин, должностей и так далее.
"Коррупционные риски, связанные с бюджетными
средствами, с иностранными ресурсами, с другими "лакомыми кусками", у нас год
от года не снижаются, а увеличиваются. Я не вижу реальных шагов по борьбе с
коррупцией. Не вижу использование опыта зарубежных стран, метода кнута и
пряника. У нас всё пущено на самотек. А точнее – на потоки, которые каждый из
властьимущих норовит оседлать", — подчеркивает эксперт.
Между тем, в искоренении коррупции
заинтересованы широкие слои населения. Одни – чтобы не носить "презенты" в
детсады, школы, больницы и так далее. Другие – чтобы нормально вести бизнес, не
"отлистывая" очередным проверяющим из разных инстанций. Третьи… И так до бесконечности.
"Коррупция на верхнем уровне мешает притоку
инвестиций, ухудшает предпринимательский климат, оставляет нашу страну на
обочине мировых финансовых потоков", — отмечает Алексей Плотников.
Комментируя заявление о важности
деолигархизации Украины, эксперт подчеркнул, что нужно не столько воевать с
олигархами, сколько избавить власть от их влияния. Чтобы бизнес – отдельно, а
власть – отдельно. А не как у нас – руку об руку…
"С момента появления в Украине олигархии как
класса, любая власть говорит, что должна быть максимально дистанцированной от
их влияния. Но в той или иной мере – всегда была зависим от них. Финансово,
медийно и так далее. И Зеленский, как мне кажется, даже более зависим от
олигархов, чем его предшественники. Между тем, отдаление олигархов от власти
помогло быть нашей стране стать более зрелой и успешной", — резюмирует Алексей
Плотников.
Экономический эксперт, координатор гражданской
инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат считает, что призывы
Европарламента настолько же правильны, на сколько и бесполезно банальны.
"Это наглядно показывает, что в Европе до сих
пор не понимают: в Украине коррупция — это фактически вся чиновничья вертикаль
на всех уровнях. Она представляет сбой аналог грибницы, связанной невидимыми
снаружи тонкими нитями. В нашей стране все вертикали власти, с одной стороны,
торгуют между собой "услугами" (не связанными с их прямыми задачами и далекими
от интересов граждан, делегировавшим им соответствующие функции), с другой — с
переменным успехом борются между собой за право распределения бюджета и
ресурсы. И олигархи уже стали "VIP клиентами" этих государственных
TOП-менеджеров", — подчеркивает Андрей Гарнат.
Он напоминает, что в большинстве стратегически
важных государственных компаний, в наблюдательных советах, находятся так
называемые "эксперты-представители европейских организаций".
"И кому, как не им, находящимся на передовой
"борьбы", видно — что реально происходит и как это изменить. Но по результатам
многолетней усилий этих антикоррупционеров, совершенно очевидно, что точка
приложения усилий как западными, так и отечественными "борцами", находится
принципиально в ином месте, — отмечает эксперт. — Для устранения коррупционной
составляющей в деятельности государственных служащих, необходимо изменить само
законодательство, используя которое, чиновники на всех уровнях создают
искусственные препятствия естественным процессам в экономике, социальной и
культурной сфере, образовании и т.д.".
По мнению Андрея Гарната, совершенно очевидно,
что не приходится ждать изменения правил из самой среды, в которой эти правила
и были в разное время рождены.
"А это означает, систему формирования и
принятия решений нужно сместить во вне — на уровень территориальных громад.
Которым виднее, что им реально необходимо в данный момент на конкретней
территории. К тому же, проживающие там граждане не станут принимать вредоносные
для себя решения", — уверен эксперт.
Он считает важной и двустороннюю связь, чтобы
раз в год граждане оценивали работу того или иного госслужащего по заранее
установленным KPI (ключевые показатели эффективности). И при негативных
результатах — отзывали мандат, автоматически производя перевыборы нового
менеджера на следующий год.
"Относительно многочисленных министерств… На
данном этапе поможет единственно верный принцип: министерства по очереди
закрываются. И если в течение года не возникло существенных проблем от их
отсутствия, министерство прекращает свое существование навсегда. Если же
раскоординация в системе всё же возникнет, то для решения уже конкретных задач
собирается проектная команда. Такое кардинальное изменение государственной
системы неизбежно повлечет и смену самой политической парадигмы. А это
означает, что Украина станет более независимой и субъектной, что не выгодно
никому из наших стран-соседей", — заключает Андрей Гарнат.
Как сообщалось, отношения
Зеленского с Коломойским оказались на грани: политолог раскрыл детали.
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