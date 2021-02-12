Призыв Европы к победе над коррупцией: как отлучить от кормушки украинских олигархов

Европарламента принял резолюцию по Украине. Среди прочего призвал активизировать борьбу с коррупцией и ликвидировать олигархию в Украине. Как будет (и будет ли, хочет ли, может ли) реагировать на это Зеленский и Ко? Как ликвидировать украинских олигархов как класс, а коррупцию – как явления? Кто в этом заинтересован, кто – нет? На все эти вопросы "Комментарии" узнали ответы у экспертов.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"В искоренении коррупции заинтересованы широкие слои населения"

Доктор экономических наук, профессор, заслуженный экономист Украины, народный депутат V-VI созывов Алексей Плотников с сожалением констатирует, что наша страна традиционно лидирует в рейтингах коррумпированности.

"Заявление Европарламента в этом смысле не новое. О том, что Украине нужно бороться с коррупцией, говорят неправительственные организации, МВФ, международные институции. Говорила и говорит об этом и наша власть. Вот только мало что делает, — подчеркивает экономист. — Пребывание при власти "новых лиц" не привело к разрешению этой проблемы. Более того, если послушать риторику нынешних руководителей страны, то они даже меньше говорят о необходимости борьбы с коррупцией, чем предшественники. Наверное, потому что не понимают, как именно с ней бороться. А, возможно, потому что подменили борьбу с коррупцией ее возглавлением. Это же куда проще (и прибыльнее), чем искоренить".

Алексей Плотников напоминает, что коррупционные скандалы вспыхивали уже вокруг Большого строительства, покупки вакцин, должностей и так далее.

"Коррупционные риски, связанные с бюджетными средствами, с иностранными ресурсами, с другими "лакомыми кусками", у нас год от года не снижаются, а увеличиваются. Я не вижу реальных шагов по борьбе с коррупцией. Не вижу использование опыта зарубежных стран, метода кнута и пряника. У нас всё пущено на самотек. А точнее – на потоки, которые каждый из властьимущих норовит оседлать", — подчеркивает эксперт.

Между тем, в искоренении коррупции заинтересованы широкие слои населения. Одни – чтобы не носить "презенты" в детсады, школы, больницы и так далее. Другие – чтобы нормально вести бизнес, не "отлистывая" очередным проверяющим из разных инстанций. Третьи… И так до бесконечности.

"Коррупция на верхнем уровне мешает притоку инвестиций, ухудшает предпринимательский климат, оставляет нашу страну на обочине мировых финансовых потоков", — отмечает Алексей Плотников.

Комментируя заявление о важности деолигархизации Украины, эксперт подчеркнул, что нужно не столько воевать с олигархами, сколько избавить власть от их влияния. Чтобы бизнес – отдельно, а власть – отдельно. А не как у нас – руку об руку…

"С момента появления в Украине олигархии как класса, любая власть говорит, что должна быть максимально дистанцированной от их влияния. Но в той или иной мере – всегда была зависим от них. Финансово, медийно и так далее. И Зеленский, как мне кажется, даже более зависим от олигархов, чем его предшественники. Между тем, отдаление олигархов от власти помогло быть нашей стране стать более зрелой и успешной", — резюмирует Алексей Плотников.

"В Украине коррупция — это фактически вся чиновничья вертикаль на всех уровнях"

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат считает, что призывы Европарламента настолько же правильны, на сколько и бесполезно банальны.

"Это наглядно показывает, что в Европе до сих пор не понимают: в Украине коррупция — это фактически вся чиновничья вертикаль на всех уровнях. Она представляет сбой аналог грибницы, связанной невидимыми снаружи тонкими нитями. В нашей стране все вертикали власти, с одной стороны, торгуют между собой "услугами" (не связанными с их прямыми задачами и далекими от интересов граждан, делегировавшим им соответствующие функции), с другой — с переменным успехом борются между собой за право распределения бюджета и ресурсы. И олигархи уже стали "VIP клиентами" этих государственных TOП-менеджеров", — подчеркивает Андрей Гарнат.

Он напоминает, что в большинстве стратегически важных государственных компаний, в наблюдательных советах, находятся так называемые "эксперты-представители европейских организаций".

"И кому, как не им, находящимся на передовой "борьбы", видно — что реально происходит и как это изменить. Но по результатам многолетней усилий этих антикоррупционеров, совершенно очевидно, что точка приложения усилий как западными, так и отечественными "борцами", находится принципиально в ином месте, — отмечает эксперт. — Для устранения коррупционной составляющей в деятельности государственных служащих, необходимо изменить само законодательство, используя которое, чиновники на всех уровнях создают искусственные препятствия естественным процессам в экономике, социальной и культурной сфере, образовании и т.д.".

По мнению Андрея Гарната, совершенно очевидно, что не приходится ждать изменения правил из самой среды, в которой эти правила и были в разное время рождены.

"А это означает, систему формирования и принятия решений нужно сместить во вне — на уровень территориальных громад. Которым виднее, что им реально необходимо в данный момент на конкретней территории. К тому же, проживающие там граждане не станут принимать вредоносные для себя решения", — уверен эксперт.

Он считает важной и двустороннюю связь, чтобы раз в год граждане оценивали работу того или иного госслужащего по заранее установленным KPI (ключевые показатели эффективности). И при негативных результатах — отзывали мандат, автоматически производя перевыборы нового менеджера на следующий год.

"Относительно многочисленных министерств… На данном этапе поможет единственно верный принцип: министерства по очереди закрываются. И если в течение года не возникло существенных проблем от их отсутствия, министерство прекращает свое существование навсегда. Если же раскоординация в системе всё же возникнет, то для решения уже конкретных задач собирается проектная команда. Такое кардинальное изменение государственной системы неизбежно повлечет и смену самой политической парадигмы. А это означает, что Украина станет более независимой и субъектной, что не выгодно никому из наших стран-соседей", — заключает Андрей Гарнат.

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