Притула создает 366-ю партию в Украине: политтехнолог рассказал, откуда деньги

Создание и содержание политической партии в Украине – дело довольно затратное. Сергею Притуле в этом могут помочь его родственные связи. С финансированием может помочь свояк Хомутынник, который ранее был нардепом от Партии Регионов. Также с деньгами может помочь бизнес-партнер Хомутынника — аграрный миллиардер Андрей Веревский. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политтехнолог и журналист Виктор Уколов.

Сергей Притула Фото: Украинская правда

В эфире "24 канала" шоумен и политик Сергей Притула подтвердил, что работает над созданием собственной политической партии. Детали раскрывать Сергей Притула не стал, пообещав, что вскоре все станет всем известно.

В то же время украинский политтехнолог Виктор Уколов обратил внимание на важный момент – финансовую составляющую. Создать партию может каждый, а вот сделать ее известной и рейтинговой без финансирования в Украине просто невозможно.

"У меня вопрос – откуда деньги? Не от свояка Хомутынника? Свояк-регионал, потому что их жены – родные сестры. А бизнес-партнер Хомутынника – аграрный миллиардер Андрей Веревский. В 2019 году журнал "Фокус" оценивал его состояние в 1 миллиард долларов", – отметил политтехнолог.

Виктор Уколов добавляет, иными словами Сергей Притула – это не Порошенко, а ближе к Зеленскому.

"Очень остроумный, без значительных собственных средств, зато с олигархами за спиной. Как думаете избиратели поддержат беднягу?", – резюмировал Уколов.

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