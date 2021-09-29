Притула создает 366-ю партию в Украине: политтехнолог рассказал, откуда деньги

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Кравцев Сергей
Создание и содержание политической партии в Украине – дело довольно затратное. Сергею Притуле в этом могут помочь его родственные связи. С финансированием может помочь свояк Хомутынник, который ранее был нардепом от Партии Регионов. Также с деньгами может помочь бизнес-партнер Хомутынника — аграрный миллиардер Андрей Веревский. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политтехнолог и журналист Виктор Уколов.
Сергей Притула Фото: Украинская правда
В эфире "24 канала" шоумен и политик Сергей Притула подтвердил, что работает над созданием собственной политической партии. Детали раскрывать Сергей Притула не стал, пообещав, что вскоре все станет всем известно.
В то же время украинский политтехнолог Виктор Уколов обратил внимание на важный момент – финансовую составляющую. Создать партию может каждый, а вот сделать ее известной и рейтинговой без финансирования в Украине просто невозможно.
Виктор Уколов добавляет, иными словами Сергей Притула – это не Порошенко, а ближе к Зеленскому.
Читайте также на портале "Комментарии" — Сергей Притула покинул партию "Голос".
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