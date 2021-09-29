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Притула создает 366-ю партию в Украине: политтехнолог рассказал, откуда деньги

Виктор Уколов считает, что с финансированием новой партии у Притулы проблем не будет, помогут родственники

сегодня, 13:37
Автор:

Кравцев Сергей

Создание и содержание политической партии в Украине – дело довольно затратное. Сергею Притуле в этом могут помочь его родственные связи. С финансированием может помочь свояк Хомутынник, который ранее был нардепом от Партии Регионов. Также с деньгами может помочь бизнес-партнер Хомутынника — аграрный миллиардер Андрей Веревский. Как информирует издание "Комментарии", такое мнение на своей странице в Facebook высказал политтехнолог и журналист Виктор Уколов.

Притула создает 366-ю партию в Украине: политтехнолог рассказал, откуда деньги

Сергей Притула Фото: Украинская правда

В эфире "24 канала" шоумен и политик Сергей Притула подтвердил, что работает над созданием собственной политической партии. Детали раскрывать Сергей Притула не стал, пообещав, что вскоре все станет всем известно.

В то же время украинский политтехнолог Виктор Уколов обратил внимание на важный момент – финансовую составляющую. Создать партию может каждый, а вот сделать ее известной и рейтинговой без финансирования в Украине просто невозможно.

"У меня вопрос – откуда деньги? Не от свояка Хомутынника? Свояк-регионал, потому что их жены – родные сестры. А бизнес-партнер Хомутынника – аграрный миллиардер Андрей Веревский. В 2019 году журнал "Фокус" оценивал его состояние в 1 миллиард долларов", – отметил политтехнолог.

Виктор Уколов добавляет, иными словами Сергей Притула – это не Порошенко, а ближе к Зеленскому. 

"Очень остроумный, без значительных собственных средств, зато с олигархами за спиной. Как думаете избиратели поддержат беднягу?", – резюмировал Уколов.

Читайте также на портале "Комментарии" — Сергей Притула покинул партию "Голос".



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Источник: https://www.facebook.com/VikUkolov/posts/4309244792477053
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