logo

BTC/USD

41328.14

ETH/USD

3061.64

LTC/USD

134.39

USD/UAH

28.60

EUR/UAH

32.55

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Присяжнюк рассказал, почему его попросили уйти с телевидения и при чем здесь Зеленский
commentss НОВОСТИ Все новости

Присяжнюк рассказал, почему его попросили уйти с телевидения и при чем здесь Зеленский

Юрист признался, что обрадовался, когда его позвали в команду президента

сегодня, 10:16 comments2068
Автор:

Елизавета Черных
Поделитесь публикацией:

Известный украинский юрист, экс-телеведущий социального проекта "Один за всех", а в настоящее время депутат Киевсовета от партии "Слуга народа" Михаил Присяжнюк рассказал, почему ему пришлось оставить работу на телевидении. По его словам, это произошло после того, как он присоединился к команде президента Владимира Зеленского. Об этом Присяжнюк рассказал во время "Большого отчета столичных депутатов", передает корреспондент портала "Комментарии". 

Присяжнюк рассказал, почему его попросили уйти с телевидения и при чем здесь Зеленский

Михаил Присяжнюк - фото: пресс-служба телеканала СТБ

Вопрос о том, действительно ли Присяжнюка попросили уйти с телевидения после его присоединения к президентской команде, юрист назвал "болезненным". 

"Когда меня позвали в команду президента, я очень обрадовался. Я видел себя в политической карьере. И мне казалось, что за десять лет моей работы на телевидении, мы много сделали. А если я присоединюсь к команде президента и останусь на телевидении, то мы сможем сделать вообще все. Но, к сожалению, на телевидении было другое виденье, и теперь мы все понимаем почему. Поскольку сейчас у президента не осталось телевидения. Поэтому да, меня попросили оттуда уйти", — сказал Присяжнюк. 

При этом юрист добавил, что телевидение — это не телеканалы, а зрители. 

"Я ушел с телевидения и пришел в социальные сети. Вы у меня остались", — отметил Присяжнюк. 

Отметим, что в 2020 году Михаил Присяжнюк был избран депутатом Киевского городского совета от партии "Слуга народа". 

Ранее портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Леся Забуранная во время выступления на мероприятии "Большой отчет столичных депутатов" рассказала, что будет с законом о столице Украины. 


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:
comments

Обсуждения

нехворощ

сегодня, 10:52

"Слуги неукраїнського народу" - це найбільша загроза для держави Україна з часів незалежності . Це кагал , збіговисько найбільш мерзенних приблуд -неукраїнців, що ставлять собі за мету тільки особисте збагачення за рахунок українського народу, навіть якщо для цього потрібно буде знищити державність України ! Їм у цьому допомагають, та й самі збагачуються, різного роду "українці" , - маргінальне кубло -ворюги , що інші партії та громадські об'єднання викинули із своїх рядів, або взагалі навіть не розглядали як своїх членів ! Як можна мати у своїх рядах "доктора юридичних наук" (типу кандидата наук Киви) який заявив, що дотримуватися законів України у процесі роботи Верховної Ради не завжди обов'язково ! Згадуються часи червоного терору, коли большовики заявляли, що "потрібно керуватися не законами, а революційним чуттям" ! Ось так у 21 столітті на політичну арену в Україні знову вилізли політичні нащадки ворюг-убивць української нації, всіляки манкурти -ХАХЛИ та приблуди -авантюристи всіляких штибів ( гогілашвілі та інш.)

марія

сегодня, 10:25

і що .

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!