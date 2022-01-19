Присяжнюк рассказал, почему его попросили уйти с телевидения и при чем здесь Зеленский

Известный украинский юрист, экс-телеведущий социального проекта "Один за всех", а в настоящее время депутат Киевсовета от партии "Слуга народа" Михаил Присяжнюк рассказал, почему ему пришлось оставить работу на телевидении. По его словам, это произошло после того, как он присоединился к команде президента Владимира Зеленского. Об этом Присяжнюк рассказал во время "Большого отчета столичных депутатов", передает корреспондент портала "Комментарии".

Михаил Присяжнюк - фото: пресс-служба телеканала СТБ

Вопрос о том, действительно ли Присяжнюка попросили уйти с телевидения после его присоединения к президентской команде, юрист назвал "болезненным".

"Когда меня позвали в команду президента, я очень обрадовался. Я видел себя в политической карьере. И мне казалось, что за десять лет моей работы на телевидении, мы много сделали. А если я присоединюсь к команде президента и останусь на телевидении, то мы сможем сделать вообще все. Но, к сожалению, на телевидении было другое виденье, и теперь мы все понимаем почему. Поскольку сейчас у президента не осталось телевидения. Поэтому да, меня попросили оттуда уйти", — сказал Присяжнюк.

При этом юрист добавил, что телевидение — это не телеканалы, а зрители.

"Я ушел с телевидения и пришел в социальные сети. Вы у меня остались", — отметил Присяжнюк.

Отметим, что в 2020 году Михаил Присяжнюк был избран депутатом Киевского городского совета от партии "Слуга народа".

Ранее портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Леся Забуранная во время выступления на мероприятии "Большой отчет столичных депутатов" рассказала, что будет с законом о столице Украины.

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