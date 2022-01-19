Присяжнюк рассказал, почему его попросили уйти с телевидения и при чем здесь Зеленский

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Елизавета Черных
Известный украинский юрист, экс-телеведущий социального проекта "Один за всех", а в настоящее время депутат Киевсовета от партии "Слуга народа" Михаил Присяжнюк рассказал, почему ему пришлось оставить работу на телевидении. По его словам, это произошло после того, как он присоединился к команде президента Владимира Зеленского. Об этом Присяжнюк рассказал во время "Большого отчета столичных депутатов", передает корреспондент портала "Комментарии".
Михаил Присяжнюк - фото: пресс-служба телеканала СТБ
Вопрос о том, действительно ли Присяжнюка попросили уйти с телевидения после его присоединения к президентской команде, юрист назвал "болезненным".
При этом юрист добавил, что телевидение — это не телеканалы, а зрители.
Отметим, что в 2020 году Михаил Присяжнюк был избран депутатом Киевского городского совета от партии "Слуга народа".
Ранее портал "Комментарии" писал, что народный депутат Украины Леся Забуранная во время выступления на мероприятии "Большой отчет столичных депутатов" рассказала, что будет с законом о столице Украины.
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Обсуждения
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нехворощ
сегодня, 10:52
"Слуги неукраїнського народу" - це найбільша загроза для держави Україна з часів незалежності . Це кагал , збіговисько найбільш мерзенних приблуд -неукраїнців, що ставлять собі за мету тільки особисте збагачення за рахунок українського народу, навіть якщо для цього потрібно буде знищити державність України ! Їм у цьому допомагають, та й самі збагачуються, різного роду "українці" , - маргінальне кубло -ворюги , що інші партії та громадські об'єднання викинули із своїх рядів, або взагалі навіть не розглядали як своїх членів ! Як можна мати у своїх рядах "доктора юридичних наук" (типу кандидата наук Киви) який заявив, що дотримуватися законів України у процесі роботи Верховної Ради не завжди обов'язково ! Згадуються часи червоного терору, коли большовики заявляли, що "потрібно керуватися не законами, а революційним чуттям" ! Ось так у 21 столітті на політичну арену в Україні знову вилізли політичні нащадки ворюг-убивць української нації, всіляки манкурти -ХАХЛИ та приблуди -авантюристи всіляких штибів ( гогілашвілі та інш.)
марія
сегодня, 10:25
і що .