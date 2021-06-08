Президентский и партийный рейтинг: что говорят эксперты

Президент Украины Владимир Зеленский почти в два раза опережает в электоральном рейтинге ближайшего соперника, пятого президента Петра Порошенко. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Опрос КМИС. Коллаж: "Комментарии"/ Д. Романюк

Президентский рейтинг, партийный, а также сколько украинцев поддерживает поход Зеленского на второй срок. Эксперты проанализировали для "Комментариев" приведенные данные.

"Практически любой президент начинает у нас с относительно большим запасом доверия"

Политического эксперта, основателя социологической компании Active Group Андрея Еременко удивило, что в новом президентском рейтинге лидер ОПЗЖ Юрий Бойко идет лишь пятым (9,2%), уступая четвертую позицию лидеру партии "Сила и честь" Игорю Смешко (9,5%).

"Впрочем, тут всё в пределах статпогрешности, так что претензий предъявлять нельзя, — считает эксперт. – Первым предсказуемо идет Владимир Зеленский (27,3%), далее – не менее предсказуемо – Петр Порошенко (14,6%), который немало активничает в последнее время. Замыкает тройку лидеров Юлия Тимошенко (11,9%).

Трио лидирующих партий выглядит чуть иначе: "Слуга народа" (17,7%), "Европейская солидарность" (15,4%), ОПЗЖ (14,7%). Но в таком порядке они держатся довольно давно. Так что ничего принципиально не поменялось. "Батькивщина" чуть "подросла", подпирает с 13,9%. Тут Тимошенко — молодец, хорошо раскручивает тему с референдумом и землей".

По мнению Андрея Еременко, то, что Зеленского не хотят видеть на второй срок президентом 54,5% опрошенных — обычная для Украины история.

"Практически любой президент начинает у нас с относительно большим запасом доверия, — поясняет эксперт. — Даже тот, кто "на тоненького проходил", как Янукович, с трудом опередивший Тимошенко. И всё равно, были сперва надежды. Потом – традиционное разочарование, ну, а далее, помним, что было… С Порошенко та же история: надежда, разочарование, не восприятие как президента на второй срок.

Зеленский в этом смысле повторяет тот же путь, что и его предшественники. Единственное, что пока ему нет альтернативы. Если поставить вопрос: "За кого проголосуете во втором туре?", то Зеленский сейчас выиграет у любого. А вот вопрос "Хотите ли, чтобы Зеленский был президентом еще одну каденцию" – "а вот, не хочу".

Андрей Еременко считает, что Офису президента придется напрягаться, если появится кто-то относительно новый, претендующий на первое место.

"Но пока что такого человека не наблюдается. И в ОП достаточно эффективно делают, чтобы и не появился. Впрочем, Порошенко тоже, как он, думал, эффективно делал, чтобы не появился конкурент. Но ему это не помогло", — напоминает эксперт.

"Восходящую динамику демонстрирует экс-премьер Владимир Гройсман"

Политтехнолог, руководитель Центра политической разведки Олег Постернак акцентирует, что замеры перед стартом политического лета обычно всегда фиксируют остаточные тенденции политической весны и показывают ее итоги. А их, по мнению эксперта, несколько.

"Удержание рейтингового первенства Зеленским на фоне отсутствия возможностей для электорального роста со стороны ближайших конкурентов (Порошенко, Тимошенко, Бойко). Безусловно, выход любого из этой тройки создает удобный сценарий для победы Зеленского во втором туре. Но есть еще пару факторов, которые удерживают лидерский потенциал президента: масштабное инфраструктурное обновление страны, цифровизация, деолигархизация", — отмечает эксперт.

По словам Олега Постернака, для избирателя важно лично прочувствовать те удобства и новации, которые реализуются властью. Комфорт и качественная среда обитания вполне могли бы стать государственной идеей.

"Также стоит отметить "ползучее" сокращение электорального ресурса ОПЗЖ, что стало результатом потери партией медийного потенциала. Однако место ОПЗЖ вряд ли "светит" временным эрзац-проектам типа партии Бориса Колесникова (бизнесмен и политик, вице-премьер и министр инфраструктуры в 2010-2012 годах Борис Колесников заявил, что вскоре появится новая социал-консервативная партия, – прим. ред.) в силу их кадровой слабости. "Подросли" немного Игорь Смешко (9,5% в президентском рейтинге) и Евгений Мураев (5,7% в президентском рейтинге), что указывает на начало пока слабых электоральных перетоков в юго-восточном поясе", — подчеркивает политтехнолог.

Он также обращает внимание на то, что восходящую динамику демонстрирует экс-премьер Владимир Гройсман, "Украинская стратегия Гройсмана" которого набирает уже 5,8%, неспеша забирая избирателя у Порошенко и "Евросолидарности" в центре и на севере.

"С практическим воплощением земельной реформы и успешной кампанией по ее противодействию может быть связан определенный прирост за счет сельского избирателя у Тимошенко, которая вышла с позицией референдума о запрете продажи земли. Но у этого роста есть потолок, определяемый мощным антирейтингом", — резюмирует Олег Постернак.

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