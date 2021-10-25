Данилов выступил за жесткую президентскую республику в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что в Украине должна быть президентская республика. Своим мнением политик поделился в интервью изданию "РБК-Украина".

Алексей Данилов - фото: СНБО

Данилов подчеркнул, что в нашей стране народ избирает государственного главу, на которого возлагаются надежды, однако по Конституции — это парламентско-президентская республика. С такой формой государственного правления, считает секретарь СНБО, президента должны выбирать депутаты парламента, поставив точку в данном вопросе.

"Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее", — сказал Данилов.

Секретарь СНБО также отметил, что в истории Украины тяжело отыскать факты, когда без личности возможно было сделать рывок вперед. Парламентско-президентские республики, по словам Данилова, имеют возможность существовать при наличии устоявшейся демократии, имеющей собственные корни. Для этого, считает политик, должны пройти столетия.

Напомним, что Алексей Данилов высказал свое мнение о происхождение COVID-19, склонившись к теории искусственного создания вируса. Политик считает, что за коронавирусной пандемией может стоять человек.

Также секретарь СНБО рассказал о введении визового режима с Российской Федерацией. Алексей Данилов высказал мнение, что прежде, чем принимать такое решение, необходимо понимать, что в итоге Украина от этого получит.





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