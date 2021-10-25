Данилов выступил за жесткую президентскую республику в Украине

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Елизавета Черных
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что в Украине должна быть президентская республика. Своим мнением политик поделился в интервью изданию "РБК-Украина".
Алексей Данилов - фото: СНБО
Данилов подчеркнул, что в нашей стране народ избирает государственного главу, на которого возлагаются надежды, однако по Конституции — это парламентско-президентская республика. С такой формой государственного правления, считает секретарь СНБО, президента должны выбирать депутаты парламента, поставив точку в данном вопросе.
Секретарь СНБО также отметил, что в истории Украины тяжело отыскать факты, когда без личности возможно было сделать рывок вперед. Парламентско-президентские республики, по словам Данилова, имеют возможность существовать при наличии устоявшейся демократии, имеющей собственные корни. Для этого, считает политик, должны пройти столетия.
Напомним, что Алексей Данилов высказал свое мнение о происхождение COVID-19, склонившись к теории искусственного создания вируса. Политик считает, что за коронавирусной пандемией может стоять человек.
Также секретарь СНБО рассказал о введении визового режима с Российской Федерацией. Алексей Данилов высказал мнение, что прежде, чем принимать такое решение, необходимо понимать, что в итоге Украина от этого получит.
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сегодня, 14:16
Цьому ПРАВОВОМУ НЕВІГЛАСУ з РНБО треба було починати не з цьго...!!! А починати з того, що усі держслужбовці і працівники починаючи з дитячих садочків, шкіл, лікарень, прцівників транспортних підприємств, службовців держпідприємств, та службовці усяких НЕСОЦІАЛЬНИХ служб міністерства Соціальної політики та усіх інших МІНІСТЕРСТВ та депутати усіх рівнів від сільських до верховної зради та апарату президента, БУДУТЬ ЗОБОВ'ЯЗАНІ перед прийомом на роботу, пройти медичне обстеження на психіатричну експертизу на дієздатність і адекватність до стресостійкості та здати законодавчі тести на знання статей чинного ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ, яке буде застосоване у сфері їхньої діяльності чим підтвердити їх ТВЕРДУ ОБІЗНАНІСТЬ у ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ.!!! І лише поті допускати до роботи та служби...!! Якщо б, це вище вказане булоб застосовано до УСІЄЇ ГРОМАДИ УКРАЇНИ і усіх сфер діяльності, тодіб НЕ ВИНИКАЛОБ питання про ПРЕЗИДЕНСЬКЕ правління майбутнього ДИКТАТОРА НАПОЛЕОНА...!!! Це лише ПРЕЗИДЕНТ винний у тому, що підібрав у свою команду таких тупих-ТЕЛЕПНІВ котрі не хочуть ЕФЕКТИВНО ПРАЦЮВАТИ втілюючи його "ОБІЦЯНКИ-ЦЯЦЯНКИ" у життя ГРОМАДИ УКРАЇНИ, а лише хочуть НЕЕФЕКТИВНО КОМАНДУВАТИ та УСЕ ДЕРЕБАНИТИ по своїм КИШЕНЯМ та КИШЕНЯМ своїх родичів, СТАТКИ УСІЄЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ...!!! ПАНЕ ДАНІЛОВ НАВЕДІТЬ ПОРЯДОК У СВОЄМУ ОТОЧЕННІ ТА В ОТОЧЕНІ ПРЕЗИДЕНТА ТА НА 100% контролюйте виконання ЗАКОНІВ УКРЇНСЬКОГО ЗАКОНОДАВСТВА та приберіть з нього ПОДВІЙНІ СТАНДАРТИ та усякі приховані ЛАЗІВКИ для хитромудрих чиновницьких МАРОДЕРІВ, а вже потім говоріть та пропонуйте посаду НАПОЛЕОНА...!!! Події початку 2014 року ВАС так і нічого не навчили..... НАПОЛЕОН ТА ФРАНКО ЗАКІНЧИЛИ ПОГАНО...!!!