Президентская интрига: разрыв между Зеленским и Порошенко меньше 10%

Если бы украинцам пришлось выбирать нового президента в ближайшее воскресенье, то с большой долей вероятности победу бы одержал действующий глава государства Владимир Зеленский и переизбрался бы на второй срок. Вот только разрыв в рейтинге Владимира Зеленского и ближайшего его оппонента пятого президента Петра Порошенко продолжает сокращаться. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты соцопроса компании "Рейтинг".

Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Зеленского готовы поддержать 23,1% наших соотечественников. В это же время за Петра Порошенко готовы проголосовать 13,3%. Третьей в президентском рейтинге идет Юлия Тимошенко. По результатам опроса у нее 10,7%. Немного отстает от лидера "Батькивщины" Юрий Бойко. Его поддерживает 9,2%. Экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уже ворвался в первую пятерку претендентов на президентское кресло. У него чуть более 8% поддержки.

Что же касается возможного исхода голосования во втором туре, то на сегодняшний день независимо от того, кто оказался бы с Зеленским в паре, действующий глава государства победил бы любого.

Если же говорить о самой вероятной паре второго тура Зеленский и Порошенко, то результат был бы 59% против 41%.

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