Преследуя оппозицию, власть занимается популизмом ради будущих выборов — The National Interest

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Станислав Молчанов
Новая политика нынешней власти насчет "деолигархизации", по мнению иностранного издания The National Interest, возвращается к дискредитированному популизму Юлии Тимошенко, который якобы был губительным для экономики Украины. Одним из ярких примеров этого американские журналисты называют попытки нынешней власти дискредитировать своих политических оппонентов, в частности председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.
Из-за санкций против Медведчука Украину за рубежом обвиняют в популизме. Фото из открытых источников
Также The National Interest отмечает, что украинцы в своем большинстве скептически относятся к инициативе Зеленского. Это якобы связано с тем, что санкции и ограничения коснулись только оппозиции, а не близкого окружения президента. По словам иностранных журналистов, в этот круг может входить олигарх Игорь Коломойский, которого устраивает все происходящее в стране.
Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО назначить санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест.
В ОПЗЖ, отреагировав на это, заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.
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