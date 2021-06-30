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Главная Новости Политика внутренняя политика Преследуя оппозицию, власть занимается популизмом ради будущих выборов — The National Interest
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Преследуя оппозицию, власть занимается популизмом ради будущих выборов — The National Interest

Зарубежные СМИ отмечают, что борьба с олигархами в Украине никак не повлияла на Игоря Коломойского

сегодня, 16:18
Автор:

Станислав Молчанов

Новая политика нынешней власти насчет "деолигархизации", по мнению иностранного издания The National Interest, возвращается к дискредитированному популизму Юлии Тимошенко, который якобы был губительным для экономики Украины. Одним из ярких примеров этого американские журналисты называют попытки нынешней власти дискредитировать своих политических оппонентов, в частности председателя политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктора Медведчука.

Преследуя оппозицию, власть занимается популизмом ради будущих выборов — The National Interest

Из-за санкций против Медведчука Украину за рубежом обвиняют в популизме. Фото из открытых источников

"Учитывая то, что 42% украинцев были разочарованы действиями Владимира Зеленского в прошлом году, а 67% считают, что страна движется в неправильном направлении, неудивительно, что президент Украины обращается к популизму. Только 20% считали, что президент Зеленский лучше своего предшественника Петра Порошенко, 30% — что он как президент хуже, а 41% придерживались мнения, что между ними нет никакой разницы. [...] С расчетом на следующие выборы Зеленский начал "кампанию по деолигархизации", взяв на прицел "Оппозиционную платформу —  За жизнь" (ОПЗЖ), которую он считает главным конкурентом своей партии "Слуга народа", — пишет издание.

Также The National Interest отмечает, что украинцы в своем большинстве скептически относятся к инициативе Зеленского. Это якобы связано с тем, что санкции и ограничения коснулись только оппозиции, а не близкого окружения президента. По словам иностранных журналистов, в этот круг может входить олигарх Игорь Коломойский, которого устраивает все происходящее в стране.

"Деолигархизация" выгодна олигарху Игорю Коломойскому, который сыграл важную роль в приведении Зеленского к власти в 2019 году и остается неприкасаемым. Олигархи, близкие к Тимошенко, также были неприкасаемыми во время ее популистской "деолигархизации". За два года своего пребывания у власти Зеленский ни разу не подвергал Коломойского критике, хотя олигарх выступает против всех его реформ. [...] Коломойский напрямую вмешивается в украинскую политику через свою политическую партию "За будущее", которая на местных выборах в прошлом году заняла четвертое место. [...] Если президент Зеленский хочет, чтобы украинцы и Вашингтон отнеслись к его плану "деолигархизации" серьезно, а не как к очередному раунду предвыборного популизма, он должен последовать примеру США, введя в своей стране санкции против Коломойского. Пока Коломойский остается неприкасаемым в Украине, "деолигархизация" будет восприниматься не иначе, как популизм", — резюмируют авторы публикации.

Напомним, 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО назначить санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "ОПЗЖ" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения нардепу Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест.

В ОПЗЖ, отреагировав на это, заявили, что такие действия власти — откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.


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Источник: https://nationalinterest.org/blog/can-zelenskys-turn-populism-save-him-next-ukrainian-election-188516
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