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Преследование властями оппозиции произошло из-за выхода ОПЗЖ на первое место в социсследованиях – Медведчук

Ситуация обострилась в конце 2020 – начале 2021 года, считает народный депутат Украины Виктор Медведчук

сегодня, 21:22
Автор:

Ольга Чародий

Преследование властями оппозиции произошло из-за выхода партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" на первое место в социологических исследованиях и договоренности по производству вакцины "Спутник V" в Украине. Об этом во время судебного заседания заявил народный депутат Украины, председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук. Трансляцию вел телеканал "Первый Независимый".

Преследование властями оппозиции произошло из-за выхода ОПЗЖ на первое место в социсследованиях – Медведчук

Виктор Медведчук (фото из открытых источников)

"Ситуация обострилась в конце 2020 – начале 2021 года. Что привело к такому обострению? Первое – это то, что партия "Оппозиционная платформа — За жизнь", начиная с октября 2020-го и по март 2021-го, согласно всем исследованиям социологических всех центров Украины, что достоверно подтверждается документально, занимала первое место среди всех политических партий Украины, стала лидером безоговорочным и обошла партию власти", -  заявил Медведчук.

По его словам, это было связано с тем, что руководство партии по поручению высших партийных уровней провело переговоры и договорилось с представителями РФ о поставке вакцины в борьбе с коронавирусом в самое тяжелое время заболевания в Украине.

"Когда власть не отреагировала на это предложение, было предложено, а до этого отработано и изучено, вопрос возможности производства этой вакцины в Украине. Это тоже было сделано усилиями политической партии, и было договорено о том, что такое производство, если бы его начали задействовать и строить, могло уже в апреле-мае 2021 текущего года выпускать достаточное количество вакцин в борьбе с коронавирусом и обеспечения здоровья, защиты здоровья наших граждан. Кроме того, были освобождены от санкций несколько предприятий, которые экспортировали свою продукцию на рынок сбыта РФ. До этого были достигнуты договоренности по скидке цены на газ. И все это сделала не партия у власти. Этим всем занималась, и успешно, политическая партия, которая находится в оппозиции", — отметил Медведчук.

Напомним, у прокуратуры недостаточно доказательств для того, чтобы предъявить их в качестве обвинения главе политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. Об этом возле Печерского райсуда Киева, где проходит заседание по делу Виктора Медведчука, заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Загородний. Также нардеп назвал дело политическим преследованием украинского оппозиционера.


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Источник: https://112ua.tv/politika/medvedchuk-presledovanie-vlastyami-oppozicii-proizoshlo-iz-za-vyhoda-opzzh-na-pervoe-mesto-v-sociologicheskih-issledovaniyah-i-dogovorennosti-po-proizvodstvu-vakciny-sputnik-v-v-ukraine-583662.html
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