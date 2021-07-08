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Главная Новости Политика внутренняя политика Дело Медведчука – это политическое преследование, – Загородний
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Дело Медведчука – это политическое преследование, – Загородний

Нардеп полагает, что действующей власти по сути нечего предъявить Медведчуку

сегодня, 14:30
Автор:

Станислав Молчанов

У прокуратуры недостаточно доказательств для того, чтобы предъявить их в качестве обвинения главе политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку. Об этом возле Печерского райсуда Киева, где проходит заседание по делу Виктора Медведчука, заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Загородний. Также нардеп назвал дело политическим преследованием украинского оппозиционера.

Дело Медведчука – это политическое преследование, – Загородний

Загородний считает, что у прокуратуры мало доказательств в отношение Медведчука

"Слова первого заместителя Генерального прокурора свидетельствуют о том, что дело заказное, дело надуманное, дело носит чисто политический характер преследования лидера главной оппозиционной политической силы в нашей стране. Суть, или главная претензия, главное обвинение заключается в том, что как наша политическая сила, так и глава политической силы, председатель Стратегического совета, Виктор Медведчук не соглашается с тем курсом, который проводит сегодня действующая украинская власть", – отметил Загородний.

Также, по словам нардепа, украинцы не согласны с политическим курсом действующей власти, что подтверждают многочисленные исследованиями различных социологических групп.

"Сегодня 71,7% граждан Украины выступают за проведение референдума по введению рынка земли в Украине, а 84% граждан Украины выступают против продажи земли иностранцам. Это то, против чего принципиально выступала наша политическая сила, защищая конституционные права граждан Украины", – подчеркнул Юрий Загородний.

Народный депутат считает, что власти нечего предъявить Медведчуку, поскольку он работает исключительно в рамках законодательства Украины.

"На фоне действий Генпрокуратуры накануне судебного заседания вчера и сегодня не хотелось бы сомневаться в том, что Украина перестала быть правовым государством. Наша политическая сила всегда работала, работает и будет работать в рамках законодательного поля Украины. А Виктор Медведчук, как юрист, правовед, человек, который является одним из лучших специалистов Украины в конституционном праве, тем более работал и работает в рамках законодательного поля Украины. А действующей украинской власти сегодня по сути нечего предъявить Медведчуку", – добавил нардеп.

Отметим, народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил в своем Telegram-канале, что Печерский райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Он также заявил, что Виктора Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут, без его присутствия, рассмотрели 7 томов дела.

Напомним, доктор юридических наук Виталий Журавский считает, что Медведчук должен выйти под личное обязательство и продолжить работать народным депутатом.


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