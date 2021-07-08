Дело Медведчука – это политическое преследование, – Загородний

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Станислав Молчанов
У прокуратуры недостаточно доказательств для того, чтобы предъявить их в
качестве обвинения главе политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь"
Виктору Медведчуку. Об этом возле Печерского райсуда Киева, где проходит
заседание по делу Виктора Медведчука, заявил народный депутат от "Оппозиционной
платформы – За жизнь" Юрий Загородний. Также нардеп назвал дело политическим
преследованием украинского оппозиционера.
Загородний считает, что у прокуратуры мало доказательств в отношение Медведчука
"Слова первого заместителя Генерального прокурора свидетельствуют о том,
что дело заказное, дело надуманное, дело носит чисто политический характер
преследования лидера главной оппозиционной политической силы в нашей стране.
Суть, или главная претензия, главное обвинение заключается в том, что как наша
политическая сила, так и глава политической силы, председатель Стратегического
совета, Виктор Медведчук не соглашается с тем курсом, который проводит сегодня
действующая украинская власть", – отметил Загородний.
Также, по словам нардепа, украинцы не согласны с политическим курсом действующей
власти, что подтверждают многочисленные исследованиями различных
социологических групп.
"Сегодня 71,7% граждан Украины выступают за проведение референдума по введению
рынка земли в Украине, а 84% граждан Украины выступают против продажи земли
иностранцам. Это то, против чего принципиально выступала наша политическая
сила, защищая конституционные права граждан Украины", – подчеркнул Юрий Загородний.
Народный депутат считает, что власти нечего предъявить Медведчуку,
поскольку он работает исключительно в рамках законодательства Украины.
"На фоне действий Генпрокуратуры накануне судебного заседания вчера и
сегодня не хотелось бы сомневаться в том, что Украина перестала быть правовым
государством. Наша политическая сила всегда работала, работает и будет работать
в рамках законодательного поля Украины. А Виктор Медведчук, как юрист, правовед,
человек, который является одним из лучших специалистов Украины в конституционном
праве, тем более работал и работает в рамках законодательного поля Украины. А действующей
украинской власти сегодня по сути нечего предъявить Медведчуку", – добавил
нардеп.
Отметим, народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин сообщил в своем Telegram-канале, что Печерский
райсуд принял решение о продлении сроков следствия по делу главы политсовета "Оппозиционной
платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Он также заявил, что Виктора
Медведчука вызвали в суд за 48 минут до начала заседания, а судьи за 10 минут,
без его присутствия, рассмотрели 7 томов дела.
Напомним, доктор юридических наук Виталий Журавский считает, что Медведчук
должен выйти под личное обязательство и продолжить работать народным
депутатом.
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