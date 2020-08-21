Представитель Донецка от украинской делегации в ТКГ разъяснил новые требования России по выборам в ОРДЛО

Изменения в закон о местных выборах по всей Украине, которое внес в Верховную Раду глава ТКГ Леонид Кравчук, не повлияет на выборы в ОРДЛО. Об этом в Фейсбуке написал представитель Донецка от украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш.

"Звонят журналисты, просят комментариев по поводу заявления Кравчука, что Россия заблокировала переговоры и поставила ультиматум Украине об отмене постановления ВР, "запрещающего проводить местные выборы одновременно на подконтрольной и оккупированной территории", - отметил Гармаш.

Фото: Facebook С.Гармаш

Но, как утверждает журналист, СМИ неверно трактовали слова Кравчука, т.к., во-первых, переговоры уже разблокированы главой ТКГ, который пообещал обратиться в Верховную Раду с просьбой рассмотреть спорное постановление на предмет соответствия Минскому комплексу мер. А во-вторых – РФ не выдвигает требование о возможности проведения местных выборов на оккупированной территории одновременно со всей страной.

"Этот вопрос не поднимается, поскольку, согласно Минскому комплексу мероприятий, выборы в ОРДЛО могут быть только внеочередными и проходить по специальному закону, который еще даже не обсуждался", - отметил Гармаш.

"И там одним из требований называется контроль Украины над границей. Это действительно противоречит Минску, в котором записано, что контроль над границей передается Украине в первый день после проведения местных выборов. Правда, не противоречит второму постулату Минска - выборы должны состояться по стандартам ОБСЕ, а эти стандарты предусматривают контроль государства над территорией, на которой проводят выборы", - разъясняет Гармаш.

Как ранее сообщали "Комментарии", первый президент Украины Леонид Кравчук стал председателем украинской делегации на минских переговорах в Трехсторонний контактной группы (ТКГ).

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