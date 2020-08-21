Представитель Донецка от украинской делегации в ТКГ разъяснил новые требования России по выборам в ОРДЛО

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Дмитрий Симоненко
Изменения в закон
о местных выборах по всей Украине, которое внес в Верховную Раду глава ТКГ Леонид
Кравчук, не повлияет на выборы в ОРДЛО. Об этом в Фейсбуке написал представитель
Донецка от украинской делегации в ТКГ, журналист Сергей Гармаш.
"Звонят журналисты, просят комментариев по поводу заявления
Кравчука, что Россия заблокировала переговоры и поставила ультиматум Украине об
отмене постановления ВР, "запрещающего проводить местные выборы
одновременно на подконтрольной и оккупированной территории", - отметил
Гармаш.
Фото: Facebook С.Гармаш
Но, как утверждает журналист, СМИ неверно трактовали слова
Кравчука, т.к., во-первых, переговоры уже разблокированы главой ТКГ, который
пообещал обратиться в Верховную Раду с просьбой рассмотреть спорное
постановление на предмет соответствия Минскому комплексу мер. А во-вторых
– РФ не выдвигает требование о возможности проведения местных выборов на
оккупированной территории одновременно со всей страной.
"Этот вопрос не поднимается, поскольку, согласно
Минскому комплексу мероприятий, выборы в ОРДЛО могут быть только внеочередными
и проходить по специальному закону, который еще даже не обсуждался", -
отметил Гармаш.
"И там одним из требований называется контроль Украины
над границей. Это действительно противоречит Минску, в котором записано, что
контроль над границей передается Украине в первый день после проведения местных
выборов. Правда, не противоречит второму постулату Минска - выборы должны
состояться по стандартам ОБСЕ, а эти стандарты предусматривают контроль
государства над территорией, на которой проводят выборы", - разъясняет
Гармаш.
Как ранее сообщали
"Комментарии", первый президент Украины Леонид Кравчук стал председателем
украинской делегации на минских переговорах в Трехсторонний контактной группы
(ТКГ).
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