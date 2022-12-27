Правительство заплатило за погашение ОВГЗ больше средств, чем привлекло в бюджет

С начала широкомасштабного вторжения россии в Украину правительство привлекло от размещения облигаций внутреннего государственного займа 149 815,3 млн. гривен, 1 653,9 млн. долларов и 977,3 млн. евро. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



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Вместе с тем, на погашение по ОВГЗ было направлено 213 337,7 млн. гривен, 2 440,8 млн. долларов и 662,6 млн. евро.





Таким образом, выплаты превышают заимствования на 63,6 млрд. гривен, 0,79 млрд. долларов или 28,8 млрд. гривен в эквиваленте. В то же время в евро наоборот объемы привлеченных средств превышают выплаты на 314,7 млн. евро или 12,22 млрд. гривен в эквиваленте.





С апреля по август, а также в октябре и начале декабря выплаты правительства по погашениям долговых бумаг превышали заимствования на внутреннем рынке. В марте, сентябре и ноябре правительство привлекло средств больше, чем потратило на погашение внутренних государственных облигаций.





В течение действия военного положения Министерство финансов повысило ставки по ряду гривневых ОВГЗ (максимальная ставка составляет 19,5% годовых), а также по долларовым облигациям внутреннего государственного займа (максимальная ставка – 4,5% годовых) и по военным облигациям, номинированным в евро (максимальная ставка – 3% годовых), отметили в пресс-службе Национального банка.





Как известно, крупнейший портфель правительственных долговых инструментов – у банков. На втором месте по концентрации ОВГЗ – граждане и отечественный бизнес. Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов составляет 2 688,2 млн грн и 9 млн долларов.





Ранее "Комментарии" опросили специалистов, каким будет 2023 год в экономическом плане. Эксперт по финансовым вопросам Ярослав Жалило уверен: грядущий год будет "очень сложным". Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов отметил, что все наши надежды в сфере экономики в следующем году связаны исключительно с финансовой помощью США, ЕС и других западных союзников Украины.

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