«Потеплеют» ли наши батареи вовремя – вопрос открытый: экс-нардеп рассказала, что скрывают в Кабмине

Согласно самому оптимистическому сценарию, на конец отопительного сезона долг населения за коммунальные услуги может превысить 100 млрд грн, или более 2% ВВП. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет экс-нардеп Татьяна Острикова.

Батарея Фото из открытых источников

Она рассказывает, 1 августа 2020 по 1 марта 2021 долг вырос с 55,8 млрд грн до 82,1 млрд грн, разница роста – 26,3 млрд грн. Благодаря теплым месяцам в 2021 году долг частично был погашен населением. По состоянию на 1 августа 2021, долг составляет 64,4 млрд грн, что больше прошлогоднего показателя на 8,6 млрд грн. В то же время, в июле этого года населению было начислено 10,6 млрд грн за коммунальные услуги, а в июле прошлого года — 7,8 млрд грн, в 2021 году на 36% больше. Нардеп подчеркивает, поскольку тарифы на ЖКУ выросли на 36%, то можно предположить, что в этом году рост задолженности будет больше, чем в прошлом году и ориентировочно составит 35,7 млрд грн. Следовательно, суммарный долг за неуплаченные ЖКУ по состоянию на 01.03.2022 может быть 100,2 млрд грн.

Татьяна Острикова пишет, причина увеличения задолженности по КП не только в росте цены газа, но и в уменьшении правительством Украины количества субсидиантов и снижении расходов на субсидии. В 2017 и 2018 годах на субсидии уходило по 70 млрд грн, а сейчас — по 35 млрд грн, что вдвое меньше. И это было в относительно стабильные года, без карантинов и локдаунов.

"В результате правительство Украины оказалось неподготовленным к негативному сценарию, когда на международных хабах цены на газ растут – население уже должно значительную сумму за ЖКУ и не имеет резервов для оплаты услуг по высоким ценам; в бюджете нет денег на субсидии; отсутствуют возможности для новых заимствований, поскольку дефицит бюджета максимально раздут. Поэтому "потеплеют" ли наши батареи вовремя? — Вопрос пока открытый. Хотя в правительстве уверяют: все под контролем", – резюмировала Татьяна Острикова.

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