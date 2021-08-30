Потемкин: Медведчук не опустил руки и продолжает борьбу

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", нардеп Виктор Медведчук не опустил руки и продолжает борьбу. Об этом заявил общественный деятель Александр Потемкин в эфире телеканала "Перший Незалежний", пишет 112.ua.

Виктор Медведчук - фото: РИА-Новости

По словам Потемкина, украинцам также необходимо бороться за свои права:

"Медведчук борется, он не опустил руки, он не испугался, он не убежал. В своем последнем интервью он сказал, что надо бороться. Если мы, украинцы, хотим жить в правовой стране, нам тоже за свои права надо бороться", — считает общественный деятель.

Напомним, Медведчук подал второй иск к Украине в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин, отметив, что теперь, похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты.

Стоит добавить, что в начале августа Европейский суд по правам человека открыл производство по иску председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука к Украине о незаконном содержании оппозиционного политика под домашним арестом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по иску председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, без сомнения, в Европейском суду по правам человека будет оправдательный приговор и он станет большим репутационным ударом для власти. Такое мнение выразил политолог Кирилл Молчанов. При этом он добавил, что путь, выбранный лидером оппозиции для доказательства своей невиновности, является абсолютно правильным.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!