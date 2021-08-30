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Потемкин: Медведчук не опустил руки и продолжает борьбу

Общественный деятель уверен, что украинцам следует также бороться за свои права

сегодня, 19:15
Автор:

Станислав Молчанов

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", нардеп Виктор Медведчук не опустил руки и продолжает борьбу. Об этом заявил общественный деятель Александр Потемкин в эфире телеканала "Перший Незалежний", пишет 112.ua. 

Потемкин: Медведчук не опустил руки и продолжает борьбу

Виктор Медведчук - фото: РИА-Новости

По словам Потемкина, украинцам также необходимо бороться за свои права:

"Медведчук борется, он не опустил руки, он не испугался, он не убежал. В своем последнем интервью он сказал, что надо бороться. Если мы, украинцы, хотим жить в правовой стране, нам тоже за свои права надо бороться", — считает общественный деятель.

Напомним, Медведчук подал второй иск к Украине в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Об этом сообщил народный депутат от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ренат Кузьмин, отметив, что теперь, похоже, скоро украинской власти самой понадобятся хорошие адвокаты.

Стоит добавить, что в начале августа Европейский суд по правам человека открыл производство по иску председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука к Украине о незаконном содержании оппозиционного политика под домашним арестом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что по иску председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, без сомнения, в Европейском суду по правам человека будет оправдательный приговор и он станет большим репутационным ударом для власти. Такое мнение выразил политолог Кирилл Молчанов.  При этом он добавил, что путь, выбранный лидером оппозиции для доказательства своей невиновности, является абсолютно правильным. 



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