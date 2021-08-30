Молчанов: По иску Медведчука в ЕСПЧ будет оправдательный приговор, и он станет большим репутационным ударом для власти



















По иску председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, без сомнения, в Европейском суду по правам человека будет оправдательный приговор и он станет большим репутационным ударом для власти. Такое мнение в эфире телеканала "Перший Незалежний" выразил политолог Кирилл Молчанов, передает 112.ua.

Виктор Медведчук - фото из открытых источников

"Я тоже не сомневаюсь, что рано или поздно это дело ЕСПЧ будет рассмотрено — если не по сокращенной, так по полной процедуре. И, действительно, по нему будет оправдательный приговор — это будет большим репутационным ударом по власти", — отметил эксперт.

При этом он добавил, что путь, выбранный лидером оппозиции для доказательства своей невиновности, является абсолютно правильным.

"Путь выбран абсолютно правильный, о чем сказал Ренат Кузьмин, но он может быть достаточно, как говорится, долгим и тернистым. Мы же видим, что параллельные суды в Украине тоже как-то бесконечно затягиваются и какого-то результата не демонстрируют. Но вполне вероятно, что, если дело возьмутся смотреть по этой сокращенной, быстрой процедуре — тогда действительно это все может очень-очень оперативно и в ускоренном темпе показать абсолютно полный набор нарушений со стороны и следственных органов, и прокуратуры, то, что мы и так, в принципе, наблюдали в судах", — подытожил Молчанов.





Отметим, что накануне стало известно, что народный депутат Виктор Медведчук подал второй иск к Украине в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).







Напомним, что надеяться на справедливость и бороться за нее — это разные вещи, считает председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук. Таким мнением политик поделился в эксклюзивном интервью, отвечая на вопрос журналистки, касающийся обвинений власти в адрес оппозиционных политиков и закрытия неугодных телеканалов.







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