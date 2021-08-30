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Главная Новости Политика внутренняя политика Молчанов: По иску Медведчука в ЕСПЧ будет оправдательный приговор, и он станет большим репутационным ударом для власти
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Молчанов: По иску Медведчука в ЕСПЧ будет оправдательный приговор, и он станет большим репутационным ударом для власти

Политолог считает, что лидер ОПЗЖ на правильном пути доказательства своей невиновности

сегодня, 10:00
Автор:

Станислав Молчанов








По иску председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, без сомнения, в Европейском суду по правам человека будет оправдательный приговор и он станет большим репутационным ударом для власти. Такое мнение в эфире телеканала "Перший Незалежний" выразил политолог Кирилл Молчанов, передает 112.ua. 

Молчанов: По иску Медведчука в ЕСПЧ будет оправдательный приговор, и он станет большим репутационным ударом для власти

Виктор Медведчук - фото из открытых источников

"Я тоже не сомневаюсь, что рано или поздно это дело ЕСПЧ будет рассмотрено — если не по сокращенной, так по полной процедуре. И, действительно, по нему будет оправдательный приговор — это будет большим репутационным ударом по власти", — отметил эксперт.

При этом он добавил, что путь, выбранный лидером оппозиции для доказательства своей невиновности, является абсолютно правильным. 

"Путь выбран абсолютно правильный, о чем сказал Ренат Кузьмин, но он может быть достаточно, как говорится, долгим и тернистым. Мы же видим, что параллельные суды в Украине тоже как-то бесконечно затягиваются и какого-то результата не демонстрируют. Но вполне вероятно, что, если дело возьмутся смотреть по этой сокращенной, быстрой процедуре — тогда действительно это все может очень-очень оперативно и в ускоренном темпе показать абсолютно полный набор нарушений со стороны и следственных органов, и прокуратуры, то, что мы и так, в принципе, наблюдали в судах", — подытожил Молчанов.

Отметим, что накануне стало известно, что народный депутат Виктор Медведчук подал второй иск к Украине в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Напомним, что надеяться на справедливость и бороться за нее — это разные вещи, считает председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук. Таким мнением политик поделился в эксклюзивном интервью, отвечая на вопрос журналистки, касающийся обвинений власти в адрес оппозиционных политиков и закрытия неугодных телеканалов.



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Источник: https://112ua.tv/politika/molchanov-po-isku-medvedchuka-v-espch-budet-opravdatelnyy-prigovor-i-on-stanet-bolshim-reputacionnym-udarom-dlya-vlasti-589470.html
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