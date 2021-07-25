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Главная Новости Политика внутренняя политика "Затягивание дела и политическое преследование": Журавский высказался о переносе апелляции по делу Медведчука
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"Затягивание дела и политическое преследование": Журавский высказался о переносе апелляции по делу Медведчука

Журавский считает, что дело Медведчука будут затягивать, как только смогут

сегодня, 16:38
Автор:

Станислав Молчанов








Доктор юридических наук Виталий Журавский сообщил в эфире телеканала "Перший Незалежний" о том, что перенос апелляции, что подавали адвокаты Виктора Медведчука об отмене домашнего ареста, является затягиванием дела. 

"Затягивание дела и политическое преследование": Журавский высказался о переносе апелляции по делу Медведчука

Журавский о переносе апелляции по делу Медведчука. Фото из открытых источников

"100-процентное затягивание дела. Оснований держать Медведчука под стражей в виде домашнего ареста нет. Я внимательно слежу за этим процессом и не увидел ни одного факта, который можно назвать фактом, его обвинений. Это политическое преследование, его преследуют за политическую позицию, за то, что он отстаивает другой курс государства", — сказал Журавский. 

Также эксперт подметил, что примерно 80% украинцев не поддерживает сегодняшний курс государства, поскольку это курс на нарушение независимости, суверенитета, сдачи страны другим государствам. Кроме того, юрист заявил, что этот курс никоем образом не способствует повышению заработных плат и пенсий в стране, созданию новых рабочих мест, социальную защиту. Скорее, он ведет к большому противостоянию, которое может взорвать ситуация в стране. 

"Поэтому решили отыграться на Викторе Владимировиче, ничего они там не докажут, это политический процесс, и они будут его затягивать как только могут. Вообще не было оснований отправлять его под домашний арест. Почему? Он не убегает от следствия, не преследуется. Он сам явился в Офис генпрокурора, явился в суд, дает ответы на все вопросы. Он что, общественно опасный человек? Нет. За ним стоит большая фракция. Им надо просто закошмарить одного из лидеров оппозиционной партии. И как раз преследование его и ваших телеканалов началось, как только вы вышли на первую позицию. Как только социология показала, что ОПЗЖ на первой строчке, начались все эти дела. Закончатся они пшиком и посадкой Зеленского. Это произойдет", – отмечает эксперт.

Ранее Виктор Медведчук сделал заявление о том, что команда Зеленского взяла курс на уничтожение судебной власти. По его словам, ОПЗЖ сделает все для того, чтобы судебная власть не превратилась в ручную и не попала под формат и внешнее управление. 

Также Медведчук считает, что власть намерена подчинить внешнему управлению судебную власть и поэтому оказывает больше давление на нее. 


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Источник: https://112ua.tv/politika/zhuravskiy-o-perenose-apellyacii-po-delu-medvedchuka-eto-100-zatyagivanie-dela-585028.html
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